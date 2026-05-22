Voces y Apuntes, el primer medio de Caleta Olivia en capacitarse en comunicación accesible

Integrantes de Voces y Apuntes y de Frecuencia Patagonia 99.3 participaron de una jornada de formación sobre comunicación inclusiva y derecho a la información para personas con discapacidad. La actividad se desarrolló en la UNPA UACO y brindó herramientas para aplicar criterios de accesibilidad en radio y plataformas de streaming.

Integrantes del portal de noticias Voces y Apuntes y de la radio Frecuencia Patagonia 99.3 participaron este jueves de la capacitación “La Voz de la Inclusión: Comunicación accesible y el derecho a la información en radio y plataformas de streaming”, dictada por la especialista Nadia Ksybala y el periodista Facundo Pérez Toro.

La propuesta se llevó adelante en la Sala de Sesiones del Consejo de Unidad de la UNPA UACO y contó con la participación activa de alrededor de 25 integrantes del medio. Durante más de dos horas, los asistentes incorporaron herramientas vinculadas a la accesibilidad comunicacional y al derecho de las personas con discapacidad a acceder a la información en igualdad de condiciones.

La capacitación permitió abordar el nuevo paradigma de la comunicación inclusiva, con eje en la construcción de contenidos accesibles tanto en radio como en plataformas de streaming, promoviendo prácticas más integradoras dentro de los medios de comunicación.

En este contexto, se destacó que Voces y Apuntes se convirtió en el primer medio de comunicación de la ciudad en acceder a una capacitación de estas características.