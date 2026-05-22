Detienen en Río Gallegos a un hombre con pedido de captura y elementos de dudosa procedencia

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Cuarta durante la madrugada. El sospechoso, de 27 años, tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo y transportaba herramientas industriales, un arma blanca y documentación perteneciente a otras personas.

Durante la madrugada de este viernes, personal de la División Comisaría Cuarta de Río Gallegos intervino en la intersección de la avenida Juan Manuel Gregores y calle Buenos Aires, tras recibir un alerta por la presencia de un sospechoso en una zona residencial.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron de manera preventiva a un hombre de 27 años que transportaba dos mochilas. Luego de realizar las consultas correspondientes al Departamento Policial en Función Judicial, el sistema confirmó que el individuo registraba un pedido de captura activo emitido por la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, en el marco de una causa por robo.

Ante esta situación, la Secretaría del Juzgado de Instrucción N° 1 dispuso la inmediata conducción del implicado y el secuestro preventivo de sus pertenencias.

Durante la requisa, el personal policial encontró en el interior de los bolsos diversas herramientas industriales, entre ellas dos amoladoras y una sierra circular eléctrica. Además, llevaba un arma blanca de grandes dimensiones y documentación a nombre de otras personas.

Posteriormente, los efectivos realizaron rastrillajes en las inmediaciones para verificar posibles ilícitos en la zona, aunque no se registraron novedades. Finalizadas las diligencias de rigor, las autoridades judiciales determinaron las actuaciones procesales correspondientes.