Comenzó el 2° Foro Portuario Marítimo en Caleta Olivia

La iniciativa, que es organizada entre la Municipalidad de Caleta Olivia, la Agencia de Desarrollo y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral como un espacio estratégico para el desarrollo marítimo y productivo de la región, inició este viernes 22 de mayo y se extenderá hasta mañana con exposiciones, mesas de trabajo y una hackathón destinada a estudiantes.

Tras el acto de apertura del encuentro declarado de Interés Provincial por la Cámara de Diputados de Santa Cruz, el intendente Pablo Carrizo destacó la importancia de sostener estos espacios dentro de la agenda de trabajo y agradeció al equipo organizador, instituciones y participantes que se sumaron a la propuesta.

“Este Foro nos permite mirar al mar, adquirir herramientas que tengan que ver con el fortalecimiento de esta actividad y para nosotros es importante que hoy se pueda dar y proyectar un tercer encuentro”, expresó.

Asimismo, la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, Andrea Bayón, celebró la convocatoria alcanzada y detalló que, “se va a desarrollar un encuentro vinculado con una estrategia de trabajo; con la gobernanza; la investigación y la ciencia; la educación; la industria y el comercio, así que contentos porque es muy necesario para poder sentar las bases de trabajo”.

Recordó además que el 1° Foro realizado en 2025, permitió elaborar un diagnóstico sobre la actividad marítimo portuaria y sentar las bases para una agenda de desarrollo a largo plazo. En este marco, resaltó avances concretos surgidos a partir de aquellas mesas de trabajo, como proyectos vinculados a la ampliación del astillero, la incorporación de escuelas técnicas al puerto para realizar pasantías y la apertura del recinto al turismo local. Por otra parte, adelantó que este sábado se llevará adelante la hackatón con jóvenes estudiantes, quienes deberán trabajar sobre cinco desafíos vinculados a la actividad marítima, acompañados por mentorías y evaluados por un selecto jurado.

Por último, la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Tamara Rubilar, quien participa por segunda vez del Foro, destacó el potencial de Caleta Olivia para impulsar proyectos de innovación y desarrollo productivo vinculados al mar y adelantó que en esta edición brindará exposiciones junto al doctor Augusto Crespi sobre el aprovechamiento industrial de residuos de langostinos y sobre experiencias de empresas de base tecnológica surgidas desde el ámbito científico.

En este marco puntualizó, “venimos con expectativas y con ganas de escuchar buenas ideas y ver cómo podemos ayudar a que en el futuro, esas ideas se transformen en soluciones reales”.