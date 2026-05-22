Sara Delgado: “Vidal quiere endeudar en dólares a las familias, están haciendo rendir un paquete de fideos”

La secretaria de Gobierno de Río Gallegos, cuestionó el pedido de endeudamiento impulsado por Claudio Vidal y calificó de “tragedia” al frente ‘Por Santa Cruz’. Además, apuntó contra quienes acompañan la eliminación de la Zona Fría.

Sara Delgado, expresó su preocupación por el contexto social que atraviesan miles de familias santacruceñas y cuestionó las prioridades de una dirigencia que, según señaló, “discute números gigantes mientras en las casas se discute cómo cubrir al menos dos comidas diarias”.

La funcionaria del gabinete de Pablo Grasso criticó el proyecto del gobernador Claudio Vidal para avanzar con un endeudamiento por 600 millones de dólares y también rechazó el acompañamiento de los diputados nacionales Jairo Guzmán y José Luis Garrido a iniciativas que buscan eliminar beneficios como la Zona Fría.“Hay algo que duele y que indigna. Mientras algunos hablan de endeudamiento en dólares sin un destino claro y vemos cómo todos los ministros repiten como loros que con esto va a despegar la provincia, hay mamás haciendo malabares viendo si les alcanza para un paquete de fideos, un litro de leche o una garrafa”, expresó.

La funcionaria sostuvo que la crisis provocada por el gobierno de Javier Milei y de Claudio Vidal en Santa Cruz, dejó de ser un debate económico para convertirse en una angustia cotidiana. “Hoy la gente no habla de macroeconomía. Habla de que no tiene para comer, de que la tarjeta explotó, de que hay chicos que llegan a la escuela sin desayunar. Esa es la verdadera discusión que debería tener la política”, afirmó.

En relación a la posible eliminación de la Zona Fría, que contó con los votos de Jairo Guzmán y de José Luis Garrido, Delgado fue contundente: “La sociedad no puede esperar nada de un tipo que no puede explicar su patrimonio y de otro que se la pasó haciendo viajecitos personales. Son los que te hablan de la casta, pero hace dos años que le meten la mano en el bolsillo a familias santacruceñas”.

En este sentido, la secretaria valoró “que nuestra fuerza política está defendiendo a los vecinos y vecinas. Nuestros diputados y nuestra senadora jamás levantaron la mano para perjudicar a la gente que la puso ahí”.

Asimismo, destacó que “a dos años y medio de esta tragedia llamada ‘Por Santa Cruz’, haya intendentes y legisladores que entendieron que al gobernador hay que ponerle un freno, que endeudar a Santa Cruz no va a tener vuelta y que hay otro camino. Santa Cruz necesita dirigentes que entiendan que, si la política pierde sensibilidad, pierde todo”, concluyó.