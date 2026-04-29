Voces de Santa Cruz: Escritores e ilustradores protagonizaron la sexta jornada de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

El sexto día de la FILBA 2026 reunió tres actividades centrales en el Stand 3238 del Ente Cultural Patagonia: el conversatorio “Los desafíos de escribir y publicar en Santa Cruz”, la presentación del libro “Patagonia Infinita: Historia del Sur de la Tierra” de Juan Manuel Herrera Traybal, y “El libro de Cuistóteles: entre la estepa y el mar”, con la participación del ilustrador de Ernesto Bonacci.

La delegación de Santa Cruz, coordinada por la Secretaría de Estado de Cultura junto a Casa de Santa Cruz, desplegó una agenda que puso en valor la diversidad de la producción literaria y artística provincial.

La jornada comenzó a las 17:00 hs. con el conversatorio encabezado por Luis Pellanda y la escritora Mirta Vázquez, quienes compartieron reflexiones sobre las oportunidades y dificultades de escribir desde el sur. Pellanda señaló: “La charla fue un espacio para plantear cuáles son los desafíos que enfrentamos nosotros al ser escritores de la provincia de Santa Cruz. No tanto a escribir, sino a cómo podemos llegar con nuestras obras a los grandes centros como Buenos Aires, para poder ser reconocidos y publicados”.

El autor subrayó además la importancia de la organización colectiva: “Afortunadamente tenemos SADE Filial Santa Cruz, reconocida por SADE Nación, y eso nos permite unirnos y generar espacios. La presencia del stand de Santa Cruz, organizado por la Dirección de Cultura Provincial y la Casa de Santa Cruz, es fundamental para nosotros”.

A las 18:00 hs se presentó el libro “Patagonia Infinita: Historia del Sur de la Tierra”, de Juan Manuel Herrera Traybal, ex guía del Parque Nacional Los Glaciares y curador del Museo Estancia Cristina. La obra recorre los momentos más significativos de la historia de la región, desde los pueblos originarios hasta la vida en torno al Lago Argentino.

Herrera compartió con el público el recorrido que lo llevó a escribir: “Tengo preparado en realidad todo el viaje que fue escribir este libro, de mi experiencia en territorio siendo guía del Parque Nacional de los Glaciares, trabajando en la estancia Cristina. Años más tarde, ya viviendo en Austria, nació la idea de escribir un libro sobre la Patagonia”.

Sobre la importancia de la feria, agregó: “Es una plataforma muy linda, porque un lector que puede cultivarse con la historia de la región va a potenciar su experiencia de viaje. Por eso es muy importante estas acciones de difusión para una región tan lejana a la Ciudad de Buenos Aires”.

Finalmente, a las 19:00 hs. se presentó “El libro de Cuistóteles: entre la estepa y el mar”, de Patricia Sampaoli y Verónica Lamberti, con ilustraciones de Ernesto Bonacci. La obra invita a mirar con ojos de infancia y a compartir la identidad patagónica a través de la lectura. Bonacci relató su experiencia como ilustrador: “La presentación se enfocó en cómo se gestionó la idea, cómo surgió la génesis del libro y cómo fue llevarlo a la ilustración, que es mi campo. Este fue mi primer trabajo dibujando para un libro, para una publicación enfocada en las infancias”.

El autor destacó el sentido de acompañamiento que propone la obra: “Principalmente es para que las infancias estén acompañadas por sus padres, madres o tutores, y que pueda existir un tiempo de compañerismo a través de la lectura. Dibujar para libros fue un juego impresionante, una traducción a la inversa: que de las palabras salgan los dibujos. Espero poder seguir jugando y que haya nuevos proyectos en el futuro”.

Con estas actividades, Santa Cruz reafirmó en la sexta jornada de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 su compromiso con la literatura, la ilustración y la identidad cultural patagónica, proyectando la voz de sus escritores y artistas en un espacio de alcance nacional e internacional.

La agenda continúa con nuevas presentaciones que pueden consultarse en conexioncultura.santacruz.gob.ar.