Banco Santa Cruz lanza su nueva propuesta de Seguros Corporativos para Empresas



Una solución integral para acompañar el crecimiento de las empresas y el desarrollo del sector productivo en la provincia.



Banco Santa Cruz presentó su nueva propuesta de Seguros Corporativos para Empresas, una iniciativa diseñada para brindar soluciones ágiles, confiables y adaptadas a las necesidades del entramado productivo provincial.

Con esta nueva línea, el banco busca acompañar especialmente a empresas vinculadas al sector minero y a toda su cadena de valor, un motor clave para el desarrollo económico de Santa Cruz.



La propuesta incorpora una amplia oferta de coberturas orientadas a proteger la actividad de las empresas y garantizar la continuidad de sus operaciones, entre las que se destacan:

• Seguro de Riesgos del Trabajo (ART)

• Seguro de caución

• Seguro para flotas de vehículos

• Seguro todo riesgo operativo

• Seguro de responsabilidad civil, D&O y E&O• Seguro de crédito



La iniciativa cuenta con el respaldo de aseguradoras líderes del mercado, combinando solidez técnica, experiencia y el acompañamiento personalizado que distingue a Banco Santa Cruz en su relación con las empresas de la provincia.

Los interesados pueden acercarse a su Centro de Negocios o contactar a su Oficial de Negocios para conocer las coberturas disponibles y recibir asesoramiento especializado. También pueden obtener más información ingresando en:https://www.bancosantacruz.com/empresas/seguros.



“Sabemos que detrás de cada empresa hay inversión, empleo y desarrollo para la región. Con esta propuesta buscamos brindar herramientas que permitan operar con mayor previsibilidad y seguridad”, señalaron desde la entidad.



Con este lanzamiento, Banco Santa Cruz continúa fortaleciendo su propuesta para el segmento empresas, acompañando el desarrollo del sector productivo y consolidando su compromiso con el crecimiento de la provincia.