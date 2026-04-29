Llegó el material para la ampliación de la red de gas del barrio René Favaloro

Se trata de una partida de 2000 metros de caños de polietileno de alta densidad (PEAD) que comprenderá la primera etapa de la obra de red de gas para el barrio René Favaloro. Los mismos fueron acopiados en la planta de la empresa Distrigas, encargada de las tareas principales.

Cabe mencionar que esta iniciativa surge luego del compromiso del intendente Pablo Carrizo con el objetivo de que mejorar la calidad de vida de la comunidad asegurando el acceso a los servicios básicos esenciales a las familias que habitan esa zona de la ciudad

En este contexto, Ramón Herrera, subgerente de Distrigas Caleta Olivia, expresó: “Estamos contentos por la llegada de los materiales que serán un significativo alivio para los vecinos porque hace muchos años venían esperando esta obra. Ahora, con este primer ingreso de materiales, tenemos proyectado comenzar a colocarlos la próxima semana para lograr el objetivo principal, que es finalizar con estas labores antes de la llegada del invierno”, cerró.

El secretario de Obras y Servicios de la Municipalidad, José Camacho puso en valor el inicio de esta obra que está planificada para el 4 de mayo. “La idea de la gestión es avanzar con la extensión de la red de gas antes de la llegada del frio extremo. Es un compromiso asumido por el intendente y este es el primer paso para su concreción”.