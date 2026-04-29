Más de 100 personas participaron de la actividad “Segunda vida a los libros”, impulsada por el vicegobernador Fabián Leguizamón

La propuesta se realizó este fin de semana en las instalaciones de la Biblioteca Legislativa, donde se entregaron de forma gratuita más de 260 libros de distintos géneros.

Más de 100 personas participaron de la propuesta “Segunda vida a los libros” -impulsada por el vicegobernador Fabián Leguizamón- que se desarrolló este sábado y domingo de 15 a 18 horas en la Biblioteca Legislativa “28 de noviembre”, ubicada en calle Alcorta N°465 de la capital santacruceña. De este modo, una importante cantidad de vecinos y vecinas se acercaron durante el fin de semana para acceder a una amplia variedad de ejemplares disponibles.

Durante ambas jornadas, el público pudo llevarse más de 260 libros de distintos géneros; entre ellos historia, geografía, infantiles, política, literatura, idiomas, educación, interés general, etcétera. Esta propuesta permitió poner en circulación ejemplares que se encontraban repetidos dentro del espacio de estudio y consulta, otorgándoles una nueva oportunidad de ser leídos y aprovechados por la comunidad.

“Segunda vida a los libros” tiene como objetivo fomentar el hábito de la lectura y fortalecer el vínculo entre la Biblioteca Legislativa y la ciudadanía. La excelente respuesta del público reafirma la importancia de promover este tipo de iniciativas culturales, que promueven el acceso al conocimiento y el encuentro comunitario. Por tal motivo, desde la Cámara de Diputados de Santa Cruz anticiparon que próximamente se realizará una nueva edición de esta actividad que será anunciada a través de las redes sociales de la Legislatura Provincial.