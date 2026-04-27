Villarruel estalló en redes por las críticas a su viaje a Santa Cruz y también cruzó a Ajmechet por Malvinas

La vicepresidenta defendió el desplazamiento en turista y con auto propio, cuestionó a quienes la acusan de usar fondos públicos para hacer campaña y le pegó a Manuel Adorni. Además, el día cerró con un cruce feroz con la diputada libertaria Sabrina Ajmechet, que la acusó de traidora.

a vicepresidenta, Victoria Villarruel, salió con todo en Instagram después de que varios usuarios cuestionaron su reciente visita a Santa Cruz. El disparador fue un comentario en un video que ella misma publicó sobre el viaje, donde una seguidora insinuó que la gira era en realidad una movida de campaña personal financiada con plata del Estado.

“Haciendo campaña personal con la nuestra o se paga los viajes, sola no creo que haga esas giras”, apuntó la usuaria

La titular del Senado respondió, “el nivel de miseria que me reclamás por cumplir mi función y darle visibilidad a lo que ocurre en lugares donde nadie del Gobierno nacional los visitará”, sentenció.

Asimismo, Villarruel detalló las condiciones del viaje para despejar cualquier duda. “Me reclamás por un viaje en turista, auto para poder llegar a los lugares bien distantes, recorrer emprendimientos, estar sin pata y regresar al día siguiente”, escribió. Y cerró con una pregunta retórica que se volvió viral rápidamente: “¿Se puede ser tan pijotero?”.

La cosa no quedó ahí, en otro intercambio, la vicepresidenta también apuntó, aunque sin nombrarlo directamente, al jefe de Gabinete Manuel Adorni, en medio de la polémica que rodea al funcionario por las inconsistencias en su patrimonio y sus viajes al exterior. “No tengo contacto con un señor acusado de varios temas dudosos que además me ha faltado el respeto. Disculpa pero lo tratan Karina y su hermano”, sentenció Villarruel.

Ajmechet le respondió

La jornada, de todas formas, no terminó con ese cruce. Villarruel también protagonizó un segundo frente de batalla durante el mismo viernes 25 de abril, esta vez por la causa Malvinas.

Esto sucedió en contexto de la filtración de un correo del Pentágono en el que se revelaba que Donald Trump evaluaba retirarle el apoyo a Reino Unido en el reclamo del archipiélago. Villarruel no dejó pasar la ocasión y fue directo al hueso.

Todo arrancó cuando un usuario en X rescató un viejo tuit de 2012 de la diputada de La Libertad Avanza Sabrina Ajmechet, en el que sostenía que “las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas”.

“Ajmechet es una vergüenza”, escribió Villarruel en su cuenta de X, citando aquella publicación que la diputada había hecho catorce años atrás, antes incluso de hacer política. La respuesta de Ajmechet no tardó en llegar.

“Es una vergüenza que la vicepresidente de un país ataque a una diputada oficialista. Vamos a ser aún más claros: es una vergüenza que una vicepresidente esté en contra de su gobierno”, escribió la legisladora. Luego subió la apuesta: “Eso es lo vergonzoso, Victoria Villarruel, ser una traidora es vergonzoso. Trabajar desde que Milei se convirtió en presidente para que su gobierno, del cual hay que recordarte todo el tiempo que sos parte, fracase, es una vergüenza”.

Ajmechet reconoció que sus tuits “fueron equivocados”, pero se defendió diciendo que son textos de diez años antes de su vida política, usados “maliciosamente de contexto”. “Pero no son una traición, como sí lo son tus acciones”, cerró.

Asimismo, la diputada defendió la estrategia de política exterior del gobierno de Javier Milei y del canciller Pablo Quirno, argumentando que el acercamiento a Estados Unidos e Israel es lo que puede acercar a la Argentina a recuperar las islas.

Al cruce se sumó también la diputada Lilia Lemoine, quien salió a respaldar a Ajmechet y vinculó las críticas hacia ella con su identidad judía.

Mientras tanto, Villarruel remató: “Nadie escribe eso si no es porque es pro inglés. Ni el argentino menos formado escribe semejante ofensa. No me extraña de quién vive hablando de otros países”. La interna dentro de La Libertad Avanza siguió encendida hasta el final del dia.

Fuente: Perfil