Comerciantes destacan el alivio fiscal y el impacto del aumento salarial en Río Gallegos

La Federación Económica de Santa Cruz valoró las medidas anunciadas por el Municipio y remarcó el efecto positivo del incremento del 19% a trabajadores municipales como impulso al consumo local. También pidió avanzar en soluciones estructurales para el sector.

La Federación Económica de Santa Cruz (FESC) expresó su respaldo a las medidas de alivio fiscal anunciadas por el Municipio de Río Gallegos, al considerar que representan una respuesta concreta en un contexto económico complejo. Su presidente, Guillermo Polke, participó de una reunión convocada por la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos, donde el intendente Pablo Grasso y el jefe de Gabinete Diego Robles detallaron los alcances del plan.

Entre las principales herramientas, se destacan planes de pago en cuotas para tributos municipales, quita de intereses, bonificaciones en tasas de financiación, suspensión de ejecuciones fiscales y facilidades para regularizar multas e infracciones. Además, se implementó una hora gratuita de estacionamiento diario vinculada al consumo en comercios locales.

Polke también subrayó el impacto del aumento salarial del 19% otorgado a los trabajadores municipales, al considerarlo un factor clave para dinamizar la economía local. “Cada peso que cobra un municipal se vuelca al circuito comercial de la ciudad”, afirmó, al tiempo que destacó que estas medidas generan “reactivación real”.

En el encuentro participaron también legisladores nacionales, provinciales y concejales, cuya presencia fue valorada por la FESC como una señal de acompañamiento político al sector productivo. En ese sentido, se remarcó la importancia de avanzar en acciones coordinadas entre distintos niveles del Estado.

No obstante, desde la entidad advirtieron que el plan de alivio fiscal es una herramienta paliativa y no una solución definitiva. Señalaron que problemáticas como la caída del consumo, la presión tributaria y la falta de competitividad requieren respuestas estructurales a nivel nacional, provincial y municipal.

Asimismo, Polke respaldó planteos vinculados a la equidad fiscal y pidió mayor control sobre la competencia informal. También cuestionó la falta de reglamentación de la Ley de Emergencia PyME en la provincia, al considerar que su implementación es clave para el sector.

Finalmente, la FESC destacó que iniciativas similares comienzan a replicarse en otras localidades como Caleta Olivia y Las Heras, y llamó a profundizar este tipo de políticas como parte de una estrategia provincial de apoyo a las PyMEs.