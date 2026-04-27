Profesores y bailarines participaron de un espacio de aprendizaje

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la formación artística, la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Escuela Municipal de Danzas Nativas, dependiente de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, concretó el seminario “Danzas de Tierra Colorada. Bailes Populares de la Provincia de Misiones”.

La actividad tuvo lugar este domingo 26 de abril en el Centro Municipal de Educación por el Arte (CeMEPA), a cargo de la profesora Esther Mendoza en el marco de la propuesta “Travesía Federal 2026, Tramo Patagónico”, que busca difundir y promover las expresiones folklóricas en distintas regiones del país. Al respecto, el profesor Javier García, Jefe de Departamento de la Escuela de Danzas Nativas, destacó esta instancia de capacitación impulsada junto a la profesora Mendoza, oriunda de la provincia de Misiones, quien se encuentra realizando una gira federal que arrancó en Ushuaia.

“Nos ha contactado para poder pasar por nuestra ciudad y dejar un poco de lo que tiene que ver con estas danzas de la tierra colorada, danzas folklóricas que son difundidas como el chotis, la polquita rural, estamos contentos de haber podido coordinar el seminario”, expresó. Asimismo, valoró que la ciudad reciba este tipo de propuestas formativas al señalar que, “es importante tener el espacio gracias a nuestra institución, a la Municipalidad y a la gente de Cultura que hemos llevado esta propuesta y lo ha tomado muy en cuenta para que hoy estén los chicos y los grandes viendo esta danza característica”.

La capacitación se desarrolló bajo una modalidad teórica y práctica. En una primera instancia, se abordaron contenidos vinculados a la historia y el contexto social de Misiones y la tierra colorada, para luego avanzar en la parte práctica, orientada al aprendizaje de los pasos característicos de estas danzas tradicionales.