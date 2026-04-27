Ricci: “Viva Barrio permite que los vecinos accedan a servicios sin intermediarios”

El Gobierno de Santa Cruz desplegó este domingo una jornada en Río Gallegos, en el marco del programa “Viva Barrio – Somos Comunidad”, con el objetivo de acercar el Estado a la comunidad y brindar soluciones directas a las familias santacruceñas, en línea con la política territorial impulsada por el gobernador Claudio Vidal.

La jornada se desarrolló en la Escuela Laboral Domingo Savio y contó con una amplia participación de vecinos, quienes accedieron a trámites, asesoramiento y propuestas recreativas.

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, destacó el impacto de la propuesta: “Es una nueva edición del Viva Barrio, donde buscamos acercar el Estado a la gente, como siempre nos pide el gobernador. La respuesta de los vecinos es muy importante, sobre todo en áreas como salud y Registro Civil”, señaló.

Asimismo, subrayó la importancia de que la comunidad conozca el trabajo que se desarrolla desde el Gobierno Provincial: “La gente espera que estemos presentes en el territorio y pueda ver en qué estamos trabajando. Este tipo de espacios permiten ese contacto directo”, afirmó.

Promoción turística y agenda de invierno

En esta edición, el Ministerio de la Producción participó a través de la Secretaría de Turismo, con el objetivo de difundir destinos provinciales de cara a la temporada invernal.

“Queremos promocionar los destinos de Santa Cruz y fomentar el movimiento local, como lo hicimos el invierno pasado con incentivos al consumo”, explicó la funcionaria.

En ese sentido, destacó alternativas como la pista de esquí de Valdelén y otros atractivos que permanecen abiertos durante el invierno, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Espacio de encuentro y participación

El operativo también incluyó propuestas recreativas, actividades físicas, clases abiertas y la presencia de emprendedores locales, lo que consolidó el carácter comunitario del evento.

“Invitamos a todos los vecinos a participar en cada edición del Viva Barrio. Es un espacio donde pueden acceder a servicios, conocer productores y compartir en familia”, remarcó la ministra.

Trabajo territorial sostenido

Desde el Gobierno Provincial destacaron que el programa continuará desarrollándose en distintos barrios de la ciudad y localidades del interior, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios, fortalecer la cercanía con la comunidad y promover la participación ciudadana.

De esta manera, Santa Cruz avanza en una política de presencia territorial activa, que prioriza el contacto directo con los vecinos y la respuesta a sus necesidades.