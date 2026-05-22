Vidal inauguró la nueva Sala de Cibercrimen y entregó vehículos para reforzar la seguridad provincial

El gobernador encabezó la puesta en funcionamiento de un nuevo espacio especializado en delitos informáticos y anunció la incorporación de móviles y equipamiento para distintas áreas del Ministerio de Seguridad.

Claudio Vidal encabezó este jueves la inauguración de la nueva Sala de Cibercrimen de la Provincia y la entrega de vehículos destinados a distintas áreas del Ministerio de Seguridad y Protección Civil, en el marco del plan de fortalecimiento operativo y modernización impulsado por el Gobierno Provincial.

Durante el acto, el gobernador de Santa Cruz destacó que las nuevas instalaciones y el equipamiento forman parte de una política integral orientada a mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad frente a los desafíos actuales. Asimismo, estuvieron presentes ministro de Gobierno, Belén Elmiger; ministro de Seguridad, Pedro Prodomos como así también autoridades de las fuerzas de seguridad provinciales.

“Estamos cumpliendo compromisos asumidos hace algunos meses, inaugurando nuevas instalaciones y reconociendo el enorme trabajo que realiza toda la fuerza de seguridad”, expresó Vidal.

Nueva Sala de Cibercrimen para investigar delitos digitales

La inauguración de la Sala de Cibercrimen representa un nuevo avance en materia de modernización tecnológica y prevención del delito en Santa Cruz. El espacio permitirá fortalecer las tareas de investigación vinculadas a delitos informáticos, estafas virtuales y otras modalidades criminales que crecieron en los últimos años.

En ese sentido, el gobernador remarcó la importancia de incorporar herramientas y tecnología para acompañar el trabajo operativo de las fuerzas provinciales.

“Se está trabajando en mejorar los equipos de comunicación y en dotar de herramientas a cada sector para cumplir la función de la mejor manera posible”, indicó.

Entrega de móviles y fortalecimiento operativo

Además de la inauguración del área especializada, el Gobierno Provincial concretó la entrega de nuevos vehículos para distintas dependencias de seguridad, incluyendo áreas operativas, criminalística y el servicio penitenciario.

Vidal explicó que la distribución de los móviles responde a necesidades planteadas por el propio personal durante recorridas realizadas en distintas localidades de la provincia.

Uno de los casos mencionados fue el pedido realizado por personal femenino del área de Criminalística de El Calafate, solicitud que ahora fue concretada con la incorporación de un nuevo móvil.

“Ese es uno de los compromisos asumidos que hoy estamos cumpliendo con la palabra empeñada”, sostuvo.

Tecnología, conectividad y reconocimiento a las fuerzas

El mandatario provincial también destacó las inversiones realizadas en conectividad y comunicaciones para mejorar el trabajo en rutas y operativos de control.

Entre las medidas implementadas, mencionó la entrega de antenas Starlink para móviles y efectivos que recorren distintos puntos del territorio santacruceño.

“En un momento económico delicado seguimos avanzando. El Ministerio de Seguridad está a la altura de las circunstancias y se hace todo lo posible para fortalecer a nuestra fuerza”, afirmó.

Vidal respaldó a la Policía y pidió mayor compromiso judicial

Durante sus declaraciones, el gobernador defendió el accionar de la Policía de Santa Cruz y cuestionó la falta de respuestas del Poder Judicial en determinadas situaciones.

“Muchas veces responsabilizan a nuestra fuerza de seguridad por cuestiones que la Justicia no resuelve. El Ejecutivo exige que el Poder Judicial haga lo que tiene que hacer”, manifestó.

Finalmente, Vidal ratificó el compromiso del Gobierno Provincial de continuar invirtiendo en infraestructura, equipamiento y modernización para mejorar la seguridad en toda Santa Cruz.