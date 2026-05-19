Vidal definió la implementación de la Ley de Copa de Leche y Refuerzo Alimentario Escolar en Santa Cruz

El gobernador Claudio Vidal avanzó con la reglamentación definitiva de la Ley Provincial N° 3979, que crea el Programa Provincial “Copa de Leche y Refuerzo Alimentario Escolar”, destinado a garantizar un aporte nutricional diario para estudiantes de instituciones educativas públicas de toda la provincia.

La norma, sancionada por la Honorable Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2025, establece la creación de un sistema alimentario escolar orientado a fortalecer la nutrición, el desarrollo físico y cognitivo de niños, niñas y adolescentes, además de contribuir a la permanencia educativa.

Entre los principales alcances del programa se contempla la provisión diaria de copa de leche, desayuno o merienda saludable, refuerzos alimentarios con valor nutricional y menús adaptados para estudiantes con condiciones específicas de salud como celiaquía, diabetes o intolerancias alimentarias.

Inicialmente, el Artículo 4 de la ley establecía que la autoridad de aplicación sería el Consejo Provincial de Educación, en coordinación con los Ministerios de Salud y Ambiente y de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo realizó una observación parcial sobre ese artículo mediante el Decreto 1153/25, medida que fue aceptada por la Cámara de Diputados a través de la Resolución N° 085 del 23 de abril de 2026.

Con la firma de Claudio Vidal y del ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, se estableció como texto definitivo que será el Poder Ejecutivo Provincial quien determine la autoridad de aplicación de la ley, otorgando mayor flexibilidad administrativa para coordinar y ejecutar el programa alimentario en todo el territorio santacruceño.

La ley también fija que los fondos destinados al programa tendrán carácter prioritario e intransferible y establece que la Provincia deberá garantizar la continuidad del sistema incluso en casos de insuficiencia de recursos nacionales.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la medida apunta a fortalecer las políticas alimentarias escolares y garantizar que los recursos lleguen de manera eficiente a cada establecimiento educativo de Santa Cruz.