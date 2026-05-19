Jardines maternales municipales entregaron escarapelas en distintos puntos de la ciudad

Con el objetivo de conmemorar el inicio de la Semana de Mayo y sembrar el sentir patriótico en los más pequeños, la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y los jardines maternales, repartieron escarapelas en la Plaza 20 de Noviembre y en inmediaciones del colegio San José Obrero como parte de las actividades alusivas al Día de la Escarapela.

La coordinadora de jardines maternales, Cintia Godoy, explicó que las escarapelas fueron elaboradas durante la semana pasada en el marco de propuestas pedagógicas vinculadas a las fechas patrias y los símbolos nacionales.

“Comenzamos este lunes 18 de mayo con la entrega de escarapelas que realizaron los chicos durante jueves y viernes. Entre hoy y mañana estaremos recorriendo distintos sectores de la ciudad junto a los pequeños y docentes”, señaló.

Durante la jornada, los jardines visitaron la zona céntrica y dependencias municipales, mientras que por la tarde continuaron las actividades en el sector de la Plaza 20 de Noviembre. Para este martes 19 de mayo, el cronograma prevé recorridos por el Hospital Zonal, el área de Tránsito y el Centro Cultural, articulando además con las líneas del transporte urbano para facilitar los traslados.

Godoy destacó que este tipo de propuestas permiten fortalecer el aprendizaje y el sentido de pertenencia desde edades tempranas. “Trabajamos los colores celeste y blanco a través de canciones, movimientos y expresión corporal. Desde el juego, los niños comienzan a comprender el significado de nuestros símbolos patrios”, expresó.

Por ultimo, remarcó el acompañamiento permanente de las familias en las distintas iniciativas impulsadas desde los jardines maternales municipales. “Siempre están predispuestos a colaborar, tanto en las actividades dentro de la institución como en las propuestas que se realizan en el hogar”, concluyó.