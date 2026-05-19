La Municipalidad avanza con obras de infraestructura y mejoras urbanas en distintos sectores de la ciudad

También se avanza en la construcción del Centro de Monitoreo y sala de recreación para adultos mayores sobre el boulevard Fagnano, una obra que significará más seguridad para los vecinos, mayor control y un espacio de encuentro para nuestros mayores.

Desde el Municipio se destacó que estas obras forman parte de un plan de intervención sostenido que busca fortalecer la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento de distintos sectores de la ciudad, dando respuesta a demandas prioritarias de la comunidad.