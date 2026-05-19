La Municipalidad pre-inaugura el Museo de Caleta Olivia

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, realizó la pre-inauguración del Museo de la ciudad, un espacio destinado a preservar el patrimonio local y fomentar la participación de la comunidad. Durante la jornada, los asistentes pudieron recorrer la muestra temporal y apreciar piezas rescatadas del museo, incluyendo un Carnotaurus, puntas de flecha, elementos arqueológicos y escudos elaborados por Luisa Ibarroule, además de obras en bronce, metal y aluminio.

“Estamos muy contentos por la convocatoria. Queremos que el vecino se acerque y comparta la necesidad de este espacio, aportando ideas y colaborando con la restauración del edificio”, expresó Alberto Rojas, director de Patrimonio y Museo.

Como parte de la actividad, se abrió una convocatoria para que los vecinos propongan nombres para la sala que se inauguró, fomentando la participación ciudadana en la construcción del museo. “Buscamos generar un espacio de diálogo y participación, donde los vecinos puedan recorrer, compartir y sumarse activamente a la consolidación del museo de nuestra ciudad”, agregó Rojas.

El museo abrirá durante toda la semana, con horarios de 8 a 14 horas, y el viernes 22 de mayo se realizará un cierre especial de 14 a 20 horas, con la participación de escuelas locales.

Con esta iniciativa, la Municipalidad reafirma su compromiso con la cultura, la educación y la preservación del patrimonio, promoviendo espacios donde la comunidad pueda involucrarse y fortalecer la identidad local.