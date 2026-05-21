Vialidad Provincial inició operativo antihielo en Ruta Nacional 40

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y mejorar las condiciones de transitabilidad, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), comenzó con acciones en territorio específicamente en la Ruta Nacional 40 con el riego de líquido antihielo.

Hoy, personal del distrito vial Gobernador Gregores dio inicio a las tareas planificadas realizando el riego de líquido antihielo en la Ruta Nacional 40 Sur. Este operativo se concentra en el tramo que conecta dicha localidad con el empalme de la Ruta Provincial 29, buscando prevenir la formación de hielo en la calzada ante la llegada de la temporada invernal.

Transitabilidad segura

Este trabajo se basa en las indicaciones del presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio César Bujer, con el expreso pedido del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal para brindar presencia y seguridad vial en toda la provincia, destacándose el compromiso e importancia de estas medidas preventivas.

El personal del Distrito Vial Gobernador Gregores viene llevando a cabo su labor con compromiso, dedicación y esfuerzo diario en el territorio, trabajando para asegurar rutas más seguras y ofrecer respuestas efectivas frente a las condiciones climáticas adversas del invierno.

Asimismo, desde el organismo provincial se solicitó a los conductores transitar con máxima precaución, respetar los límites de velocidad establecidos y seguir las indicaciones del personal de vialidad para una circulación segura.