“Embanderemos Caleta”: El HCD invita a los comercios a sumarse este 25 de Mayo para vestir la ciudad de celeste y blanco

En el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, desde el Honorable Concejo Deliberante impulsan a los comerciantes de Caleta Olivia a acompañar una propuesta que busca fortalecer el sentido de pertenencia y embellecer la ciudad: exhibir la Bandera Argentina en los frentes de los locales comerciales, en cumplimiento de la Ordenanza N° 6807 y con la mirada puesta en una fecha tan significativa para los argentinos.

La iniciativa apunta a que los comercios habilitados coloquen la enseña nacional en lugares visibles durante las fechas patrias y actos conmemorativos, promoviendo así el respeto por los símbolos nacionales y generando una imagen urbana más representativa en jornadas de fuerte valor histórico y cultural.

Desde el cuerpo deliberativo remarcaron que la propuesta no solo responde a una normativa vigente, sino también a una invitación a construir entre todos una ciudad más linda y comprometida con sus tradiciones. En ese sentido, convocaron especialmente a comerciantes y emprendedores a acompañar la iniciativa este próximo 25 de Mayo, fecha que recuerda el nacimiento de la patria.

La Ordenanza N° 6807 establece además que la bandera debe exhibirse en condiciones adecuadas, limpia, en buen estado y ubicada en un espacio visible desde el exterior. También promueve mantener viva una costumbre que representa unión, memoria y orgullo nacional.

“Embanderar la ciudad es una forma sencilla de aportar entre todos a una fecha que nos identifica como argentinos”, remarcó el Presidente Facundo Belarde, al invitar a la comunidad en general pero comercial en particular a sumarse a la propuesta.

De cara al 25 de Mayo, la convocatoria busca que Caleta Olivia vuelva a teñirse de celeste y blanco, con cada comercio aportando su parte para fortalecer la identidad local y acompañar una celebración que forma parte de la historia y las tradiciones del país.