Niñez: Desarrollo Social firmó convenio PAINA con el Municipio de Caleta Olivia

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, en continuidad con el trabajo articulado junto a las localidades, concretó la firma de convenio del Programa de Atención Integral para la niñez y adolescencia para la comunidad de Caleta Olivia.

El ministro Sebastián Georgión, recibió en su despacho al intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, en sentido de avanzar con la firma del programa, el cual permite fortalecer la protección integral de las infancias y adolescencias.

Asimismo, durante el encuentro de trabajo las autoridades dialogaron sobre la actualidad de Caleta Olivia y el trabajo conjunto para profundizar herramientas y líneas de acción que se desprenden de la cartera social, contando con la participación del secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga.

Estas acciones, impulsadas por el gobernador Claudio Vidal, permiten a través de la inversión, reforzar políticas en materia de niñez en cada localidad de la provincia, como así también avanzar en el trabajo conjunto para llegar a más santacruceños con las políticas públicas y sociales del Gobierno de Santa Cruz.