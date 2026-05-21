Casi 600 trabajadores estatales están en condiciones de jubilarse este año

La Caja de Previsión Social avanza con un proceso de modernización que redujo drásticamente los tiempos de jubilaciones y pensiones en Santa Cruz. La gestión impulsada por el Gobierno provincial ya permitió notificar a más de 600 personas que pueden iniciar su trámite jubilatorio.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Caja de Previsión Social, continúa profundizando un proceso de modernización integral que ya muestra resultados concretos en la agilización de jubilaciones, pensiones y reconocimientos de servicios.

Un cambio estructural que va más allá de lo digital

El presidente de la CPS, Pablo Pérez, destacó en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos que la transformación no se limita únicamente a la digitalización de expedientes, sino que implica una reorganización completa de los circuitos administrativos para brindar respuestas más rápidas y eficientes a los trabajadores santacruceños.

“Hoy los beneficios se otorgan en tiempos significativamente más cortos”, aseguró el funcionario, al remarcar que uno de los principales objetivos de la gestión del gobernador Claudio Vidal es mejorar la calidad de atención y garantizar un sistema previsional más accesible.

Reducción drástica de los tiempos de tramitación

Entre los avances más importantes, Pérez señaló la fuerte reducción en los tiempos de resolución de trámites previsionales. Las jubilaciones, que anteriormente podían demorar entre ocho meses y hasta dos años, actualmente se concretan en un plazo de entre dos y tres meses. En tanto, las pensiones pueden otorgarse incluso durante el mismo mes del fallecimiento del afiliado activo, una respuesta clave para las familias que dependen de ese ingreso.

“Sobre todo cuando el ingreso primordial de quien ha fallecido. Hemos trabajado prioritariamente en este circuito administrativo de pensión de los activos” indicó Pérez y señaló que “cuando fallece un activo, y un trámite que antes solía demorar entre 3 y 4 meses, donde la persona cobraba retroactivo, hoy prácticamente puede resolverse en menos de 30 días”.

En paralelo, la Caja avanza con un amplio proceso de digitalización y reconstrucción de la historia laboral de trabajadores provinciales, municipales y de comisiones de fomento. Esta tarea permite agilizar expedientes, mejorar la precisión de los datos y sentar las bases de un sistema más transparente y moderno.

Además, se trabaja en nuevas herramientas para que cada trabajador pueda consultar de manera online su historial laboral, verificar aportes y presentar documentación faltante sin necesidad de trasladarse físicamente a una oficina.

Reconocimiento de servicios

Otro de los ejes centrales de la modernización es el reconocimiento de servicios, un trámite previo que permite acelerar considerablemente el acceso a la jubilación. Actualmente, este procedimiento se resuelve en aproximadamente 90 días, cuando anteriormente podía extenderse hasta siete meses.

Desde la Caja de Previsión Social recomendaron iniciar este trámite de manera anticipada, especialmente a quienes se encuentran próximos a cumplir la edad requerida para jubilarse.

“Este reconocimiento de servicio, si está completo, el trámite de jubilación es muchísimo más rápido” afirmó el funcionario y ejemplificó: “En el caso de las mujeres que están cercanas a los 28 años de servicio, si ya inician con 26, 27 años el reconocimiento de servicio, una vez que cumplimenten los 28 años, el trámite de jubilación es muchísimo más rápido, porque ya está recopilada toda la historia laboral, ya sea en papel o de forma digital”.

Durante finales de 2025 y lo que va de 2026, en la Caja “se han iniciado más de 1000 reconocimientos de servicios”, precisó indicando que notificaron “a 600 personas de que están en condiciones de jubilarse”.

Actualmente, las gestiones pueden realizarse tanto de forma presencial en las delegaciones o en sede central, en el horario de 8 30 a 13 horas, como también a través de la plataforma “Tu Caja en Línea” y mediante canales de WhatsApp, facilitando el acceso incluso para ciudadanos que residen fuera de la provincia.

Sustentabilidad de la Caja

En relación con la situación financiera del sistema previsional, Pérez recordó que el déficit de la Caja no es un problema reciente, sino una situación estructural que se arrastra desde hace más de 30 años. En ese contexto, señaló que actualmente existen 2,4 trabajadores activos por cada jubilado o pensionado, cuando el equilibrio ideal sería de tres activos por cada pasivo.

Por ello, sostuvo que será necesario construir consensos entre distintos sectores políticos, sindicales e institucionales para garantizar la sustentabilidad del sistema a largo plazo.

“La Caja es y seguirá siendo de los santacruceños”, expresó Pérez, ratificando la decisión política de Claudio Vidal de sostener un sistema previsional propio y fortalecido.

Finalmente, desde la Caja de Previsión Social invitaron a todos los trabajadores activos a iniciar su reconocimiento de servicios y aprovechar las herramientas digitales disponibles, con el objetivo de consolidar un sistema más ágil, moderno y cercano a la comunidad.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Caja de Previsión Social, implementa políticas que están marcando avances históricos en la Caja de Previsión Social, con fuerte impulso de la gestión de Claudio Vidal.

Un cambio estructural que va más allá de lo digital

El presidente de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez, aseguró -en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos- que el proceso de modernización del sistema previsional en Santa Cruz no se limita únicamente a la digitalización, sino que implica una transformación integral de los circuitos administrativos.

En ese sentido, remarcó que se han optimizado todos los procesos vinculados a jubilaciones, pensiones y retiros, logrando un salto cualitativo en la gestión. “Hoy los beneficios se otorgan en tiempos significativamente más cortos”, explicó.

Reducción drástica de los tiempos de trámite

Uno de los principales logros de esta modernización es la notable disminución en los plazos de resolución:

Jubilaciones: pasaron de demorar entre 8 meses y hasta 2 años, a resolverse en 2 o 3 meses.

Pensiones: actualmente pueden otorgarse en el mismo mes del fallecimiento del afiliado activo.

Este avance resulta clave para garantizar una respuesta rápida en momentos críticos, especialmente, en casos donde la pensión representa el principal sustento familiar.

Digitalización y reconstrucción de la historia laboral

Pérez también destacó el trabajo en la digitalización de datos históricos, recopilando información de trabajadores provinciales, municipales y de comisiones de fomento.

Esta tarea permite agilizar trámites y mejorar la precisión de los procesos, al tiempo que sienta las bases para un sistema más transparente y accesible.

Además, se avanza en la posibilidad de que cada trabajador pueda consultar su historia laboral online, verificar aportes y aportar documentación en caso de faltantes.

Reconocimiento de servicios: clave para jubilarse más rápido

El reconocimiento de servicios se consolidó como una herramienta fundamental, dentro del nuevo esquema. Este trámite previo permite acelerar significativamente el acceso a la jubilación.

Actualmente:

Se resuelve en aproximadamente 90 días (antes demoraba hasta 7 meses).

Puede iniciarse de manera anticipada, lo que facilita una jubilación más ágil al cumplir los años requeridos.

Desde la Caja recomiendan iniciar este proceso con antelación, especialmente en etapas cercanas al cumplimiento de los requisitos.

Más trámites digitales y mayor accesibilidad

Durante 2025 y comienzos de 2026:

Se notificó a 600 personas que están en condiciones de jubilarse.

Se iniciaron más de 1.000 reconocimientos de servicios, con casi 600 ya finalizados.

Además, los trámites pueden gestionarse de forma presencial o digital, a través de la plataforma “Tu Caja en Línea” y canales de WhatsApp, ampliando el acceso para todos los ciudadanos, incluso desde fuera de la provincia.

Sustentabilidad: un desafío histórico que requiere consenso

Pérez también se refirió a la situación financiera del sistema previsional, señalando que el déficit no es reciente, sino que se arrastra desde hace más de 30 años.

Actualmente, el sistema presenta una relación de 2,4 activos por cada pasivo, cuando lo ideal es 3 a 1.

En este marco, subrayó la necesidad de un diálogo amplio entre todos los sectores:

funcionarios, legisladores, intendentes, sindicatos y jubilados.

Compromiso político: un sistema santacruceño y sostenible

En línea con la gestión del gobernador Claudio Vidal, Pérez reafirmó la decisión política de mantener un sistema previsional propio:

“La Caja es y seguirá siendo de los santacruceños”, sostuvo.

Sin embargo, enfatizó que garantizar su sostenibilidad es una tarea colectiva que requiere responsabilidad y acuerdos a largo plazo con los diferentes actores.

Finalmente, desde la Caja de Previsión Social invitan a todos los trabajadores activos a iniciar su reconocimiento de servicios y utilizar las herramientas digitales disponibles.

El objetivo es claro: un sistema más ágil, moderno y al servicio de cada santacruceño.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.