Vialidad Provincial continúa reforzando la señalización vial

El Gobierno de Santa Cruz desplegó un operativo de trabajo en las rutas santacruceñas. Cartelería y señalización formaron parte de las acciones en seguridad vial.

La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) con personal del Departamento de Señalización de Río Gallegos llevó adelante trabajos de colocación de cartelería sobre la Ruta Nacional N° 3 en el sector del cruce ferroviario y la rotonda de ingreso a la localidad de Jaramillo, en la intersección con la Ruta Nacional N° 281.

Entre las tareas realizadas, se colocaron carteles de reducción de velocidad prohibido estacionar, cruce ferroviario, entre otras señalizaciones preventivas destinadas a reforzar el ordenamiento y la seguridad vial en este importante punto de circulación.

Estas acciones forman parte del trabajo integral que Vialidad Provincial viene desarrollando en materia de señalización y prevención con el objetivo de mejorar la visibilidad y brindar mayores condiciones de seguridad para todos los usuarios de la red vial.

Cabe mencionar que estas labores se desarrollan bajo las indicaciones del presidente de la empresa, Julio Bujer, en el marco de la gestión del gobernador Claudio Vidal, fortaleciendo el mantenimiento y la infraestructura vial en toda la provincia.