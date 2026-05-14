Verbes: “Fortalecer la obra pública es dinamizar la economía local y generar empleo”

El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, brindó detalles del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Provincial a la Legislatura provincial, para autorizar operaciones de crédito público por hasta 600 millones de dólares, destinados a financiar obras estratégicas de infraestructura y fortalecer el perfil financiero de la provincia.

El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, junto a la ministra de Gobierno Belén Elmiger y parte de su equipo de trabajo, en conferencia de prensa brindó detalles del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Provincial a la Cámara de Diputados para autorizar operaciones de crédito público por hasta USD 600 millones, destinados a financiar obras estratégicas de infraestructura y fortalecer el perfil financiero de la provincia.

La iniciativa impulsada por el Gobierno provincial busca acceder al mercado internacional de capitales con mejores condiciones financieras que las del mercado local, permitiendo obtener tasas más bajas, mayores plazos y períodos de gracia más amplios para avanzar en soluciones de fondo a problemas estructurales que afectan desde hace décadas a distintas localidades santacruceñas.

Entre los principales destinos del financiamiento se encuentran obras vinculadas a la interconexión energética de localidades que aún funcionan con sistemas aislados y de alto costo operativo, el desarrollo del acueducto del Lago Buenos Aires, infraestructura educativa, fortalecimiento hospitalario y recuperación de infraestructura portuaria estratégica para ampliar la capacidad productiva provincial.

La mejor negociación posible

El titular de la cartera económica explicó que el objetivo de la iniciativa es acceder a alternativas de financiamiento “en las mejores condiciones posibles para la provincia”, mediante organismos multilaterales de crédito o instrumentos financieros internacionales.

“Estamos evaluando distintas alternativas de crédito de acuerdo a las mejores condiciones que se consigan para la provincia. Puede haber créditos con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y otras alternativas, además de la posibilidad de emitir bonos en moneda extranjera”, señaló Verbes.

El funcionario remarcó que la provincia mantiene actualmente un nivel de endeudamiento mínimo y sostuvo que la propuesta busca “potenciar fuentes de financiamiento para obras históricas y estratégicas para Santa Cruz”.

Infraestructura clave

En ese sentido, explicó que una de las prioridades será avanzar en infraestructura vinculada a la matriz energética provincial, especialmente en localidades que aún funcionan con sistemas de generación aislada.

“Es irrisorio que en 2026 todavía tengamos localidades que no estén interconectadas y dependan de generación a combustible”, expresó. Y remarcó que esa generación es de ocho a diez veces más cara que la del Interconectado.

Por eso, Verbes explicó además que este tipo de inversiones permitirán no sólo mejorar la calidad de los santacruceños, dar estabilidad de los servicios, y también reducir gastos estructurales y generar condiciones para el crecimiento productivo y el desarrollo económico de las distintas regiones de la provincia.

Desarrollo de la obra pública

El titular de la cartera económica indicó que el financiamiento permitirá avanzar en equipamiento e infraestructura para hospitales, obras vinculadas al desarrollo productivo y proyectos que permitan transformar estructuralmente la provincia.

“Tenemos que priorizar aquellas obras que nos permitan cambiar la matriz energética, la matriz productiva y, por tanto, también la matriz de empleo, fortaleciendo los recursos genuinos de Santa Cruz”, afirmó.

Asimismo, destacó el impacto inmediato que la reactivación de la obra pública tiene sobre la economía provincial y el empleo.

“Fortalecer la obra pública es dinamizar la economía local” afirmó y más adelante resaltó que “un aspecto fundamental es que cuando uno reactiva la obra pública, inmediatamente eso genera fuentes de trabajo, que -a su vez- inmediatamente genera recursos, porque tanto las empresas que directamente participan en este tipo de ejecución de obras de infraestructura como sus proveedores los indirectos, donde también se genera empleo y movimiento económico”, en cada localidad.

Mejorar los recursos de libre disponibilidad

En rueda de prensa, el ministro fue consultado sobre el posible impacto de esta operatoria crediticia en las negociaciones salariales con los trabajadores estatales. Verbes aclaró que los recursos provenientes del endeudamiento no podrán destinarse directamente al pago de salarios ni a gastos corrientes, ya que el proyecto establece expresamente que estarán orientados a obras de infraestructura, desarrollo y administración de pasivos.

No obstante, explicó que la ejecución de las obras generará un efecto indirecto positivo sobre las finanzas provinciales y la economía en general. “Las obras inmediatamente van a generar mayores recursos. Cuando uno reactiva la obra pública y la infraestructura, comienza a haber más movimiento económico, más actividad y también una mejora en la incidencia del gasto”, sostuvo.

Mayor margen financiero

Y fue más allá, aclaró que el financiamiento externo permitirá liberar recursos corrientes que actualmente la provincia destina a determinadas obras o erogaciones de capital y gestión de pasivos, que sí otorgan margen financiero al Estado provincial para afrontar el gasto de funcionamiento, como es el salarial.

“Hay obras que la provincia ya decidió financiar con bonos, créditos y organismos internacionales justamente para descomprimir los recursos corrientes”, señaló el funcionario, al remarcar que el objetivo es ordenar las cuentas públicas, reducir costos estructurales y fortalecer la capacidad financiera de Santa Cruz a mediano y largo plazo.

Plazo para acceder al financiamiento

Respecto de los plazos previstos para avanzar con las herramientas financieras, el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, explicó que el Gobierno Provincial estima que en agosto podrían comenzar a definirse las alternativas de financiamiento internacional. Señaló que, en el caso de los créditos con organismos multilaterales, los tiempos de gestión podrían rondar entre tres y cinco meses, mientras que para una eventual colocación de bonos existen ventanas favorables en el mercado internacional entre fines de julio y fines de agosto.

Asimismo, indicó que las condiciones finales -como tasas, períodos de gracia y plazos de devolución- dependerán del contexto financiero y de las ofertas disponibles al momento de la emisión. En ese sentido, remarcó que el objetivo de Santa Cruz es acceder a las menores tasas posibles y a los mayores plazos de financiamiento, tomando como referencia operaciones recientes realizadas por otras provincias argentinas en los mercados internacionales.

Por último, el ministro insistió en que el proyecto representa una herramienta para resolver problemas históricos de infraestructura y acompañar el crecimiento de las distintas localidades santacruceñas mediante inversiones estratégicas de largo plazo.