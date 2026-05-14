La Dirección de Fauna advirtió sobre el impacto de la presión externa en el manejo de fauna silvestre

Tras el operativo por la aparición de un puma en el autódromo de Río Gallegos, el Consejo Agrario Provincial informó que la intervención de personas ajenas al procedimiento alteró el comportamiento del animal, dificultó su contención y elevó el riesgo para la comunidad.

Desde el momento en que se reportó la presencia del ejemplar en el predio del autódromo, el Consejo Agrario Provincial activó el protocolo de actuación a través de la Dirección de Fauna.

El operativo contó con la rápida intervención de la Dirección de Operaciones Rurales (DOR) y de Protección Civil, organismos que colaboraron en la contención del perímetro y el resguardo de los vecinos. Desde el CAP destacaron y agradecieron el acompañamiento y la predisposición del personal que participó del procedimiento.

Sin embargo, durante el operativo, la circulación de personas, drones, cámaras y teléfonos celulares dentro de las zonas restringidas generó un escenario de alta presión sobre el animal e impidió que los equipos técnicos trabajaran en las condiciones necesarias para este tipo de intervenciones.

El manejo de la fauna silvestre no es un espectáculo

Desde la Dirección de Fauna explicaron que el puma presentó signos evidentes de estrés y desorientación, situación que provocó su escape del área controlada.

“El manejo de fauna silvestre no es un espectáculo. Requiere silencio, distancia y respeto por los protocolos para evitar riesgos tanto para el animal como para la comunidad”, señalaron desde el organismo.

En ese sentido, el CAP solicitó especialmente a medios de comunicación y vecinos respetar los perímetros de seguridad, evitar el uso de drones y no acercarse para registrar imágenes.



Como medida preventiva, el organismo recomendó a los vecinos de las zonas cercanas al autódromo:

-Mantener a resguardo a mascotas y animales domésticos.

-Supervisar a niños y niñas y evitar que permanezcan solos en espacios abiertos o descampados.

-Ante un nuevo avistamiento, no acercarse ni intervenir y comunicarse de inmediato con las autoridades competentes o al teléfono de la Dirección de Fauna 2966 27-9178.

Desde el Consejo Agrario Provincial remarcaron que el respeto por las indicaciones de los equipos técnicos resulta fundamental para garantizar la seguridad de la comunidad y permitir una intervención adecuada ante este tipo de situaciones con fauna silvestre.