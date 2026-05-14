Recuperan una motocicleta robada tras un operativo investigativo en Puerto Deseado

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la DDI durante la noche del lunes. El rodado fue hallado oculto en un terreno baldío y presentaba daños y faltantes de autopartes.

Personal de la División de Investigaciones (DDI) de Puerto Deseado logró recuperar una motocicleta vinculada a una causa por robo, en el marco de tareas investigativas realizadas durante la noche del lunes en esa localidad.

El hallazgo se produjo mientras los efectivos llevaban adelante averiguaciones y relevamiento de información, momento en el que detectaron un motovehículo con características similares a uno denunciado como sustraído. Durante el procedimiento, los policías observaron a dos individuos que circulaban en motocicletas, una de ellas de interés para la causa, quienes al advertir la presencia policial realizaron maniobras peligrosas e intentaron darse a la fuga, desoyendo las órdenes de detención.

A partir de distintas diligencias, entrevistas y averiguaciones realizadas en diversos sectores de la ciudad, se logró establecer el posible paradero del rodado. Finalmente, la motocicleta fue localizada oculta en un terreno baldío.

Se trata de un vehículo marca Honda XR, de color negro, que presentaba daños visibles, faltantes de autopartes y modificaciones en su apariencia original. Por disposición de la autoridad judicial interviniente, se procedió a su secuestro formal, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades en el hecho.