Financiamiento estratégico: cámaras empresarias respaldaron el proyecto del Gobierno de Santa Cruz

Empresarios de distintos sectores destacaron el impacto que tendría la inversión en infraestructura sobre la producción, el empleo y la actividad económica provincial.

El proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico impulsado por el Gobierno de Santa Cruz sumó este miércoles un fuerte respaldo de cámaras empresarias y referentes de distintos sectores productivos de la provincia.

Durante una reunión encabezada por la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, y el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, representantes del comercio, la construcción, la hotelería y la producción coincidieron en la necesidad de avanzar con inversiones en infraestructura para reactivar la economía y generar empleo.

El encuentro se realizó en el Salón Gregores de Casa de Gobierno, donde los funcionarios provinciales expusieron los principales lineamientos del proyecto enviado a la Legislatura. La iniciativa busca acceder a herramientas de financiamiento internacional para ejecutar obras estratégicas de infraestructura energética, sanitaria, educativa y productiva, además de mejorar el perfil financiero de la provincia.

Participaron de la reunión representantes de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), CAPROMISA, la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos y referentes de distintos sectores comerciales y productivos.

El Gobierno defendió el proyecto como una herramienta para resolver problemas estructurales

Durante la presentación, Verbes explicó que la propuesta apunta a “resolver problemas estructurales postergados durante décadas” mediante inversiones que permitan reducir costos operativos, fortalecer los recursos genuinos de Santa Cruz y dinamizar la economía local a través de la obra pública.

Los ministros remarcaron además que los recursos obtenidos estarán destinados exclusivamente a infraestructura, desarrollo y administración de pasivos, excluyendo expresamente los gastos corrientes. Según indicaron, el objetivo es garantizar criterios de responsabilidad fiscal y planificación estratégica.

En ese contexto, representantes empresariales también expusieron las dificultades que atraviesan actualmente distintos sectores económicos en medio de la caída de la actividad y la pérdida de empleo, y coincidieron en que la inversión pública puede convertirse en una herramienta clave para amortiguar el impacto de la crisis.

CAMARCO destacó que la infraestructura “es un motor de la economía”

Uno de los respaldos más contundentes llegó desde la Cámara Argentina de la Construcción. Bautista Simón valoró positivamente la iniciativa y sostuvo que la infraestructura “no solamente mejora la calidad de vida de la comunidad y la competitividad, sino que además es un verdadero motor de la economía y un gran generador de puestos de trabajo”.

El referente de CAMARCO consideró además que herramientas financieras de este tipo “pueden ser importantes para reactivar proyectos de infraestructura, dinamizar la actividad y acompañar el desarrollo de Santa Cruz”.

En la misma línea, sostuvo que existe coincidencia entre las distintas cámaras sobre “la importancia estratégica que tiene la infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas e industrias de Santa Cruz”.

Comercio e industria pidieron más inversión y financiamiento productivo

Desde la Cámara de Comercio e Industria de Río Gallegos, su presidente, Leandro Fadul, subrayó la instancia de diálogo con el Gobierno provincial y advirtió sobre el complejo escenario económico que atraviesa Santa Cruz y el país.

Fadul señaló que las entidades presentes coincidieron en la necesidad de una “inyección de inversiones públicas” que genere dinamismo genuino en la economía, remarcando que la obra pública tiene un fuerte impacto directo e indirecto sobre los sectores afectados por la crisis.

Además, destacó la importancia de sostener espacios de diálogo institucional entre el Estado y el sector privado para construir soluciones conjuntas.

Finalmente, desde la cámara solicitaron que el esquema de financiamiento también contemple líneas destinadas a proyectos productivos, industriales y comerciales que agreguen valor y generen empleo en la provincia. Según indicó Fadul, la propuesta fue bien recibida por los ministros, quienes aseguraron que ya trabajan en alternativas vinculadas a ese objetivo.