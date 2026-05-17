Velada solidaria reunió a artistas locales

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deporte y Juventud, acompañó el desarrollo de una velada solidaria realizada en el SUM del Centro Cultural, con el objetivo de reunir donaciones destinadas a colaborar con Claudio, un vecino de la ciudad que atraviesa una situación difícil.

El Organizador del evento, Nelson Cortez, remarcó la importancia de abrir estos espacios para ayudar a quienes más lo necesitan. “Hoy estamos en el SUM de nuestro Centro Cultural con esta velada solidaria, juntos por Claudio. Con el grupo la Secretaría venimos preparando estás acciones”, expresó

Asimismo, se aclaró que la colaboración solicitada no consiste en dinero, sino en elementos puntuales para asistir al vecino. Entre las donaciones requeridas se encuentran pañales para adultos, alimentos no perecederos, agua, cremas, guantes de látex y distintos artículos de higiene personal.

Durante la jornada, la comunidad pudo disfrutar de una grilla variada de artistas, entre ellos El Soñador Caletense, Wanda Cortés, Rompiendo Fronteras, La Juntada Folk, Paz Morena de Comodoro Rivadavia y Los PaloBlanqueños, quienes se sumaron desinteresadamente a esta causa solidaria.

“La idea es seguir trabajando de esta manera, no sabemos si será nuevamente por Claudio, por otra persona o por otra familia, pero siempre con el corazón abierto para ayudar”, señalo Nelson Cortez.

Finalmente, desde la organización agradecieron el acompañamiento del secretario de Cultura, Deporte y Juventud, David Jones; de la subsecretaria de Cultura, Dana Moreno; y del supervisor Jorge Gordillo, por ponerse a disposición desde el primer momento y facilitar el espacio para llevar adelante esta propuesta solidaria.