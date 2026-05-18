Río Gallegos: Patio Patricio reunió a emprendedores, gastronomía y música en la Rural

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Secretaría de Producción, Comercio e Industria, llevó adelante el Patio Patricio, que se desarrolló este viernes y sábado en las instalaciones de la Sociedad Rural de Río Gallegos.



El evento reunió a emprendedores, productores locales, cerveceros, propuestas gastronómicas y comerciales, en un evento abierto a toda la comunidad, consolidándose como un espacio de encuentro y fortalecimiento para la economía local.



En la oportunidad, el secretario de Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Gallegos, Gerardo Mirvois, explicó que la iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el área para sostener y potenciar la actividad económica de la ciudad.



“Es un evento donde se juntan los cerveceros, productores locales y emprendedores en esta fiesta, para poder potenciar y seguir manteniendo estas actividades que son muy importantes para sostener lo que hoy está siendo necesario, que es mantener activo al sector comercial y emprendedor de Río Gallegos”, señaló.



Asimismo, destacó que el objetivo principal es promover el consumo local y acompañar al sector en el actual contexto económico: “Intentamos que se sostenga el consumo, que es muy importante para el sector comercial y emprendedor, y generar herramientas para acompañarlos en este momento complejo”.

Actividades musicales

Durante ambas jornadas también hubo espectáculos musicales en vivo sobre el escenario principal, generando un clima de encuentro y entretenimiento para los vecinos que se acercaron al predio.

El viernes se presentaron las bandas Setentistas y Why Not?, mientras que el sábado fue el turno de Banda Impacto y La Banda del Negro.