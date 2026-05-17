Acto por el Día de la Armada en la costanera

La Municipalidad de Caleta Olivia acompañó el acto conmemorativo por el Día de la Armada Argentina, realizado en la costanera local, junto al mástil y busto que recuerda la figura del Almirante Guillermo Brown, en una jornada cargada de emoción, memoria e identidad nacional.

En este marco, Alberto Ibáñez, miembro de la Asociación Browniana, destacó la importancia de recordar la Batalla de Montevideo y el rol fundamental de Guillermo Brown en el proceso histórico nacional. “Esta fecha es fundamental porque permitió consolidar la Revolución de Mayo. Brown logró ponerle un freno a las fuerzas españolas que estaban en Montevideo, y eso ayudó a fortalecer aquel proceso que había nacido el 25 de mayo de 1810”, expresó.

También, Ibáñez remarcó el valor que tiene para Caleta Olivia mantener viva esta conmemoración, teniendo en cuenta su identidad como ciudad costera ubicada en el Golfo San Jorge. En ese sentido, señaló que recordar los hechos vinculados a Brown también permite reafirmar el vínculo de la comunidad con el mar y con la historia argentina.

“Nosotros, como ciudad costera, tenemos la obligación de conmemorar esta fecha, esta batalla y los hechos de Brown. Agradecemos el acompañamiento de la Municipalidad, de las fuerzas policiales y de todos los vecinos que se acercaron”, agregó.

Desde la Asociación Browniana se resaltó la importancia de seguir promoviendo espacios de educación y difusión histórica, con el objetivo de que la comunidad pueda conocer más sobre los próceres navales y el valor estratégico del territorio marítimo argentino. Finalmente, se invitó a los vecinos a continuar participando de estas actividades, entendiendo que la memoria histórica, el reconocimiento a los próceres y el fortalecimiento de la identidad local son parte fundamental de la construcción colectiva de la comunidad.