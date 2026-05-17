Varieté artística en el CeMEPA

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, acompañó la realización de la Varieté, una propuesta cultural que se desarrolló en las instalaciones del CeMEPA y contó con la participación de artistas locales, vecinos y familias que se acercaron a disfrutar de la jornada .

Jorgelina Quilpildor, organizadora del show, destacó la importancia de poder llevar adelante este tipo de eventos y valoró el acompañamiento recibido para concretar la propuesta. “Estamos muy contentos de poder realizar esta Varieté, porque es un espacio donde los artistas pueden mostrar lo que hacen y donde la gente también puede acercarse a disfrutar de distintas expresiones culturales”, expresó.

De esta forma, remarcó que la iniciativa permite reunir diferentes disciplinas en un mismo lugar, promoviendo la participación y el trabajo colectivo. “La idea es seguir generando estos espacios, que haya movimiento cultural, que los artistas tengan un lugar para presentarse y que la comunidad pueda acompañar”, señaló Quilpildor.

Desde la organización también se resaltó la respuesta del público y el clima familiar que se vivió durante la jornada, donde el CeMEPA volvió a ser punto de encuentro para la cultura local, con una propuesta pensada para compartir y visibilizar el talento de la ciudad.