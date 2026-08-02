Una camioneta volcó sobre la Ruta Nacional Nº 3 por la acumulación de agua en la calzada



El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1879, en la zona de Guardaganado. El conductor, un hombre de 57 años oriundo de Rada Tilly, resultó ileso y el vehículo sufrió únicamente daños materiales.

Una camioneta Toyota SW4 volcó este domingo alrededor de las 13:00 sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 1879, en la zona de Guardaganado, según informó la División Unidad Operativa Caminera Ramón Santos.

De acuerdo con el parte policial, el siniestro se produjo como consecuencia de las intensas lluvias y la acumulación de agua sobre la cinta asfáltica. El conductor, un hombre de 57 años con residencia en Rada Tilly, se dirigía hacia la ciudad de Caleta Olivia cuando perdió el control del vehículo, que terminó volcando sobre la banquina derecha.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que no había personas lesionadas ni terceros involucrados en el hecho. Además, el conductor manifestó que no deseaba recibir asistencia médica.

Como consecuencia del vuelco, el rodado registró únicamente daños materiales.