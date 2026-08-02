Estado de rutas: Advierten por lluvias, nevadas y un nuevo descenso de temperatura en Santa Cruz

El informe meteorológico anticipa precipitaciones durante los próximos días, con nevadas en la cordillera y el oeste provincial, lluvias sobre el sector este y el ingreso de aire frío hacia mediados de la semana. Ante este escenario, Vialidad Provincial pidió extremar las precauciones al circular.

La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), a través de la Dirección de Telecomunicaciones y Servicios Internos, dio a conocer el Informe Meteorológico N° 047/2026, correspondiente a las 16:00 de este domingo 2 de agosto, en el que se indica que las precipitaciones continúan desarrollándose de acuerdo con lo previsto, con nevadas sobre la cordillera y las zonas elevadas del oeste santacruceño, mientras que hacia la costa predominan las lluvias.

Asimismo, se informó que las nevadas se presentan con intensidad moderada y, en algunos sectores, fuerte, acompañadas por ventiscas en gran parte del oeste provincial.

Pronóstico para los próximos días

De acuerdo con el informe, el lunes 3 de agosto las precipitaciones continuarán afectando a gran parte del territorio provincial. El sistema avanzará desde el noroeste durante la madrugada hacia el sudeste por la noche, manteniendo las nevadas sobre la cordillera y el oeste, mientras que en el sector este las precipitaciones serán mayormente en forma de lluvia.

Para el martes 4 de agosto, se prevén nevadas aisladas durante la madrugada en el noroeste provincial y lluvias sobre el sudeste durante el día. Además, podrían registrarse bancos de niebla en distintos sectores, reduciendo la visibilidad.

En tanto, durante el miércoles 5 de agosto se esperan nevadas débiles y aisladas en sectores del Parque Nacional Los Glaciares, mientras que en el resto de la provincia predominarán las nieblas, especialmente en valles y zonas cercanas a cuerpos de agua.

Descenso de temperatura desde el martes

El Departamento de Meteorología y Climatología informó que las temperaturas presentarán una leve recuperación durante el lunes, principalmente sobre la costa atlántica, donde las mínimas oscilarán entre 2 °C y 10 °C.

Sin embargo, desde el martes comenzará un nuevo descenso térmico, que avanzará desde el noroeste hacia el sudeste provincial. La costa atlántica también registrará una disminución de las temperaturas y, hacia el miércoles, se generalizarán las temperaturas mínimas bajo cero en gran parte de Santa Cruz, con los valores más bajos previstos para el oeste y el centro provincial.

Recomendaciones para circular

Frente a este panorama, la Administración General de Vialidad Provincial y la Agencia Provincial de Seguridad Vial recomendaron extremar las precauciones al conducir, reducir la velocidad ante la presencia de lluvia, nieve, hielo, escarcha, niebla o baja visibilidad y consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje.

Además, solicitaron evitar desplazamientos innecesarios durante los períodos de mayor intensidad de las precipitaciones y en los momentos de temperaturas más bajas, cuando aumenta la probabilidad de formación de hielo sobre la calzada. También recordaron que durante la temporada invernal es obligatoria la portación de cadenas para circular por las rutas nacionales y provinciales de Santa Cruz y pidieron respetar las indicaciones del personal de Vialidad Provincial y de las Fuerzas de Seguridad en caso de registrarse restricciones al tránsito.