SomosElEstado: En la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz trabajan las 24 horas, los 365 días del año

Desde el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria se administran los cuatro puertos que dependen del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través de la Unidad Ejecutora Portuaria. Las gestiones, que garantizan el funcionamiento de estos muelles, abarcan una amplia gama de labores, y una diversidad de actividades económicas.

En lo que va de este 2026, la Subsecretaría de Producción y Contenidos quiso acercarte el quehacer de los trabajadores del Estado Provincial. En esta ocasión, con #SomosElEstado visitamos la administración central de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz, ubicada en la costanera de Río Gallegos.

La sede central de UnEPoSC está ubicada en la Av. Costanera Almirante Brown, en Río Gallegos.

Más conocida por sus siglas UnEPoSC, el organismo fue creado, por el Poder Ejecutivo, el 1° de junio de 1992. Se encarga de coordinar, administrar, operar y explotar los puertos de la Provincia de Santa Cruz, que funcionan en Caleta Olivia (Caleta Paula), Puerto Deseado, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz (Punta Quilla). A su vez, cada uno cuenta con una administración propia coordinada por la central.

Este mundo tan particular de los puertos mantiene su actividad las 24 horas, los 365 días del año. El movimiento en ellos es sorprendente tanto por las características de las embarcaciones que arriban, para realizar operaciones de carga, descarga y/o mantenimiento; como por los volúmenes en toneladas que manejan producto de la actividad pesquera.

Los administradores de los puertos realizan reuniones periódicas en la sede central.

Para conocer esta faceta de nuestros puertos, y las relacionadas con petróleo, minería, entre otras, dialogamos con Matías Parabere, administrador Puerto Río Gallegos, quien trabaja en la sede central de UnEPoSC; y Verónica Serra, administradora del puerto de Puerto Deseado. Te invitamos a conocer el trabajo de la UnEPoSC.

Las tareas de gestión involucran a 22 agentes en la central, y al personal que se desempeña en cada uno de los puertos.

En el Canal de Youtube Santa Cruz AR, accedés al video de las entrevistas, a través del siguiente enlace:

Desde este año, pudiste ver los episodios de #SomosElEstado por LU85 Canal 9 de Santa Cruz, el día de su estreno, domingo a las 13:00.

El equipo de #SomosElEstado agradece a todos los entrevistados y trabajadores que fueron reflejados en estos episodios, tanto de la 1° como de la 2° temporada, por su amable predisposición para contarnos y mostrarnos su entorno y actividad laboral. ¡A todos ellos: infinitas gracias!