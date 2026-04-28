Un orgullo para Caleta Olivia: Candidatos a recibir la Liga Federal de Vóley 2027

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, junto a Eduardo “Chato” Iglesias mantuvieron una importante reunión de trabajo con Juan Sardo, presidente de la Federación del Voleibol Argentino, con el objetivo de avanzar en la postulación formal de la ciudad como sede anfitriona de la Liga Federal de Vóley femenina y masculina, prevista para febrero de 2027.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados a la organización del certamen, la infraestructura deportiva disponible en la ciudad y la capacidad logística para recibir a delegaciones de todo el país, en un evento de gran magnitud para el deporte nacional.

La propuesta busca posicionar a Caleta Olivia como epicentro del vóley argentino, consolidando el crecimiento de la disciplina a nivel local y fortaleciendo el perfil de la ciudad como sede de competencias de alcance federal.

En este sentido, el intendente destacó la importancia de seguir impulsando políticas públicas que acompañen al deporte como herramienta de inclusión, formación y desarrollo comunitario, generando además un impacto positivo en la actividad económica y turística de la ciudad.

La posibilidad de albergar la Liga Federal de Vóley representa un nuevo desafío para la ciudad, que continúa fortaleciendo su infraestructura y su agenda deportiva, apostando a eventos de relevancia nacional que promuevan la participación, el intercambio y el crecimiento del deporte en toda la región.