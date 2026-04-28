“Buheros” llevó su música y esencia folklórica a “La Peña de Frecuencia” en “Centralizate”

En la noche del lunes, el programa La Peña de Frecuencia, emitido por Centralizate a través de Frecuencia Patagonia 99.3, recibió la visita especial del grupo folklórico Buheros, quienes compartieron una jornada cargada de música, alegría y tradición argentina.



Durante su paso por los micrófonos del programa, los integrantes hablaron sobre sus inicios, el crecimiento del grupo y el camino que vienen transitando dentro de la música regional. Además, compartieron anécdotas, proyectos y el entusiasmo de seguir difundiendo el folklore en cada escenario donde se presentan.



Buheros está integrado por Luciano Sánchez en voz y guitarra, Gerónimo Fernández en guitarra, Walter Yapura en acordeón, Pablo Viltes en guitarra y Daniel Agüero en bombo, conformando una propuesta musical que combina tradición, identidad y el sentimiento propio de nuestras raíces.



La visita también permitió disfrutar de interpretaciones y conocer más de cerca la esencia del grupo, que apuesta a mantener vivo el cancionero popular con un estilo propio y una fuerte conexión con el público. La combinación de guitarras, acordeón y percusión aportó una sonoridad característica que distingue a la formación.



El espacio conducido por Maxi Tinqui y Marcelo Villagrán, con la musicalización de Facu Dj, continúa consolidándose como un lugar de encuentro para artistas locales y regionales, brindando difusión a quienes trabajan por la cultura popular y la música tradicional.



De esta manera, La Peña de Frecuencia sigue apostando cada lunes al talento local, abriendo sus puertas a músicos que mantienen encendida la llama del folklore y fortalecen la identidad cultural de la región.