El Municipio acompañó la apertura 8° Encuentro de Concejos Deliberantes de la Argentina

El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Diego Robles, participó este lunes de la apertura del 8° Encuentro de Concejos Deliberantes de la Argentina que se realiza este lunes y martes en Río Gallegos en el marco del programa Legislaturas Conectadas.

La apertura reunió a concejales y representantes legislativos de distintos puntos del país, en un espacio que, desde 2018, promueve el intercambio de experiencias entre jurisdicciones, el abordaje de problemáticas comunes y el fortalecimiento del trabajo legislativo desde una perspectiva federal. Durante su participación, Robles destacó la importancia de estos ámbitos de diálogo.

“Es importante generar espacios de encuentro que enriquezcan las políticas públicas y contribuyan a mejorar la labor en cada territorio”, señaló. Asimismo, valoró la presencia de representantes del interior provincial, quienes pudieron integrarse a esta instancia de intercambio y construcción colectiva. En el encuentro también participó el diputado provincial Pedro Muñoz, fortaleciendo la articulación entre distintos niveles legislativos.

Robles remarcó que este tipo de foros resultan fundamentales para promover el federalismo, compartir experiencias y avanzar en la construcción de políticas públicas que respondan a las realidades de cada comunidad.