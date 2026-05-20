Un hombre resultó herido con arma blanca tras una pelea en la UNPA de Río Gallegos

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en la sede local de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. La víctima fue trasladada al Hospital Regional y la Justicia investiga las circunstancias del episodio.

La Policía de Santa Cruz intervino este miércoles alrededor de las 18:40 horas en un hecho ocurrido en la sede Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre una riña y una persona herida con arma blanca.

Al arribar al establecimiento educativo, personal de la División Comisaría Cuarta constató la presencia de un hombre mayor de edad con diversas lesiones cortantes en su cuerpo. De inmediato se solicitó asistencia médica y posteriormente fue trasladado al Hospital Regional Río Gallegos para recibir una mejor atención.

Según las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, la persona con la que se habría producido la confrontación se retiró rápidamente del sitio a bordo de un vehículo antes de la llegada del personal policial.

En paralelo, tomó intervención el Gabinete Criminalístico, que realizó las pericias correspondientes para avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1 de Río Gallegos, que dispuso las medidas judiciales de rigor en el marco de la investigación.

Desde la Policía Provincial señalaron que, pese a que el hecho ocurrió dentro de una institución universitaria nacional, la intervención policial y de la Justicia Ordinaria corresponde ante la presunta comisión de un delito de acción pública.

La investigación continúa en curso para determinar las circunstancias del hecho e identificar a las personas involucradas.