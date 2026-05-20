Caleta Olivia: Servicios Públicos inició el mantenimiento estratégico en la Planta de Ósmosis Inversa

El personal operativo concretó hoy miércoles la limpieza del filtro de captación de agua de mar aprovechando las bajas mareas. Las tareas continuarán mañana jueves con el recambio de una tapa en una de las alas de la galería de la toma.

El equipo técnico de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) comenzó hoy miércoles un importante operativo de mantenimiento y optimización en la toma de agua de mar que abastece a la Planta de Ósmosis Inversa de Caleta Olivia.

Aprovechando una ventana climática de mareas extraordinarias más bajas de lo habitual, el personal planificó estas tareas en etapas consecutivas y a contrarreloj para garantizar la continuidad y mejora del servicio de agua potable en la localidad costera.

Puesta a punto del filtro y continuidad de los trabajos

El punto central de la jornada de hoy consistió en el mantenimiento y limpieza profunda del filtro de captación de agua de mar. Este componente fundamental se encuentra expuesto a las exigentes condiciones del agua salada, por lo que su optimización resultaba estrictamente necesaria para asegurar la vida útil de las instalaciones y evitar futuras mermas en el caudal.

Debido a la dinámica costera y al comportamiento de la marea, las maniobras debieron realizarse en un margen estricto de 4 a 5 horas, utilizando maquinaria pesada (una retroexcavadora y una topadora) para intervenir la toma antes de que volviera a subir el mar.

Tras concluir con éxito esta primera fase, desde la gerencia operativa informaron que los trabajos continuarán mañana jueves. En esta segunda jornada, el personal técnico procederá al cambio de una tapa en una de las alas de la galería de la toma de mar, una reparación estructural clave para consolidar la seguridad y el rendimiento del sistema de captación.

Planta activa y resultados exitosos en pruebas de caudal

Es importante destacar que, actualmente, la Planta de Ósmosis Inversa se encuentra produciendo las 24 horas del día, manteniendo un esquema de envío habitual de 250 metros cúbicos por hora que permite recuperar niveles óptimos de cisternas en un lapso de seis horas.

Asimismo, se recordó que, tras un mantenimiento interno previo de 36 horas en la cañería de 315 mm, se realizaron pruebas técnicas de bombeo que permitieron duplicar el envío a 500 metros cúbicos por hora durante un lapso de seis horas. Estos ensayos demuestran el gran potencial de la planta tras las mejoras que se vienen ejecutando de manera sostenida en el sistema de distribución.

Con el inicio de estas labores preventivas y las tareas programadas para mañana, SPSE reafirma su compromiso de optimizar los recursos y avanzar con obras que aseguren la estabilidad de los servicios esenciales para cada vecino de Caleta Olivia.