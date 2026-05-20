IDUV supervisó la obra de ampliación y puesta en valor del Colegio Secundario N°28 de El Chaltén

El presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, Marcelo de la Torre, recorrió este martes la obra de construcción del nexo y puesta en valor del Colegio Secundario N°28 de El Chaltén, una intervención que busca mejorar la conectividad, accesibilidad y funcionalidad del edificio educativo.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), continúa ejecutando obras destinadas a fortalecer la infraestructura escolar en distintas localidades de la provincia. En ese marco, el titular del organismo, Marcelo de la Torre, visitó este martes la obra de construcción del nexo y puesta en valor del Colegio Secundario N°28 de El Chaltén, donde actualmente se desarrollan tareas de ampliación, conexión y reacondicionamiento integral del edificio educativo.

La intervención se realiza sobre un predio de aproximadamente 4.751 metros cuadrados, ubicado al noreste del ejido urbano de la localidad, entre las calles Rosa Sepúlveda y Trevisán. El proyecto contempla la finalización del gimnasio escolar y la construcción de un nexo de unión entre el edificio pedagógico y el sector deportivo.

Detalles de la obra

Según la memoria descriptiva de la obra, el nuevo nexo contará con rampas, escaleras y espacios de circulación que permitirán absorber los desniveles del terreno, garantizando accesibilidad y mejor conectividad entre ambos sectores. Además, se prevé la incorporación de áreas de estar y un deck metálico exterior destinado a actividades recreativas y de esparcimiento para los estudiantes.

En el gimnasio se ejecutarán trabajos de terminación y adecuación de espacios, mientras que en el edificio pedagógico se realizarán refuerzos estructurales en la cubierta y cambios de revestimiento exterior mediante la colocación de chapa ondulada negra.

El establecimiento educativo cuenta actualmente con cinco aulas comunes, espacios de apoyo pedagógico, oficinas administrativas, sectores para docentes y dependencias de servicio. La obra permitirá optimizar las condiciones edilicias y sumar infraestructura clave para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas dentro de la institución.

La superficie total de intervención alcanza los 557,89 metros cuadrados, de los cuales 357,34 corresponden al gimnasio y 200,55 metros cuadrados al sector del nexo y servicios complementarios.

Actualmente, las clases de educación física de la institución se desarrollan en el gimnasio municipal, debido a la falta de un espacio propio dentro del establecimiento. Con esta obra, la comunidad educativa podrá contar con instalaciones adecuadas para actividades deportivas, recreativas y actos escolares.

Estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por el gobernador Claudio Vidal, orientadas a recuperar la infraestructura pública y garantizar mejores condiciones edilicias para estudiantes y docentes en toda la provincia.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios/Subsecretaría de Producción y Contenidas.