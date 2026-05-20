Dispositivo de salud gratuito en la Costanera

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, ofrece un dispositivo de salud en la zona de la costanera, destinado a brindar atención gratuita y consejería médica a vecinos y vecinas de todas las edades.

El consultorio funciona todos los miércoles de 15 a 17 horas e incluye atención en diabetología y nutrición, así como servicios de podología, especialmente orientados a pacientes con diabetes y factores de riesgo cardiovascular.

“Es un dispositivo que está pensado en prevención primaria, es para detectar pacientes con factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares sobre todo, y trabajar en prevención de diabetes, de hipertensión, de dislipemias. Fomentamos todos los hábitos saludables, orientamos sobre la nutrición y además aconsejamos sobre las enfermedades que ya están instaladas”, explicó la doctora Verónica Sedán.

El dispositivo también busca ser un puntapié inicial para que personas de cualquier edad puedan comenzar a cuidar su salud y recibir seguimiento adecuado, combinando la atención médica con la educación preventiva.

“Es un consultorio gratuito, metabólico prácticamente, con consejería en diabetes y nutrición, también cuenta con una podóloga, así que suma muchísimo al aporte, sobre todo en los pacientes con enfermedades de los pies y sobre todo pacientes con diabetes, así que los invitamos a todos”, agregó la doctora Verónica Sedán.

Con estas acciones, la Municipalidad continúa trabajando en la prevención y promoción de la salud, asegurando que los vecinos y vecinas cuenten con herramientas para cuidar su bienestar en la vida cotidiana.