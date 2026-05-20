Ultiman detalles para la instalación de cuatro saleros para el Plan Invernal 2026

Con la incorporación de este equipamiento se apunta a garantizar la conectividad y la transitabilidad en Santa Cruz durante la temporada invernal.

Como todos los años, el Gobierno de Santa Cruz a través de la Administración General de Vialidad Provincial lleva adelante tareas, especialmente relacionadas con el Plan Invernal. En ese sentido, informa que se están finalizando las tareas de instalación y acople de cuatro saleros de última generación en los camiones que serán destinados a los Distritos Viales de Perito Moreno, Gobernador Gregores, El Calafate y Río Gallegos.

Incorporación estratégica

Estos nuevos equipos, adquiridos especialmente para el Plan Invernal 2026, representan una incorporación estratégica para fortalecer las tareas de distribución de sal y optimizar la prevención de hielo sobre la calzada en los principales corredores de la provincia.

La incorporación de estos saleros permitirá mejorar la capacidad operativa de los distritos, brindando una respuesta más rápida y eficiente ante las condiciones climáticas propias del invierno santacruceño y reforzando la seguridad de quienes transitan por nuestras rutas.

Optimizar los recursos

Se trata de herramientas fundamentales para el trabajo del personal vial, que año tras año desempeña sus tareas con compromiso y dedicación para garantizar la conectividad y la transitabilidad en todo el territorio provincial.

Estas acciones se desarrollan bajo la supervisión del presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer, en el marco de la gestión del gobernador Claudio Vidal, quien impulsa una política de planificación, inversión y fortalecimiento del equipamiento vial para brindar respuestas concretas a las necesidades de los santacruceños.