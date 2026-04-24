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Turismo ofrece este fin de semana diversas actividades para toda la familia en Río Gallegos

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La Secretaría de Turismo del Municipio de Río Gallegos invita a la comunidad a participar de una variada agenda de actividades recreativas, educativas y de concientización ambiental que se desarrollarán durante los próximos días en distintos puntos.

La propuesta central tendrá lugar este sábado, con la celebración del Día del Pingüino y de la Astronomía en el Centro de Interpretación del Planetario, donde se desarrollará una jornada abierta a toda la familia de 16 a 20 horas.

La actividad se organiza de manera articulada con la Agencia Ambiental, la Fundación Por el Mar, la Casa de la Juventud, RS Astroturismo, Ambiente Sur y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UARG), y contará con múltiples propuestas para toda la comunidad.

Durante la jornada habrá ecocanje, donde los vecinos podrán acercar materiales reciclables y llevarse un plantín, también un espacio de Punto Verde, juegos recreativos, concursos, sorteos, charlas educativas sobre turismo de intereses especiales y conservación ambiental, además de experiencias de astroturismo y contará con transmisión en vivo a cargo de la Dirección de Comunicación Pública.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse previamente a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1Z…/closedform

En tanto, el domingo se realizará una salida a la Reserva Natural Laguna Azul, con punto de encuentro a las 14 horas en Beccar 126, una propuesta orientada a promover el turismo de naturaleza y el conocimiento del patrimonio local.

La agenda continuará durante la semana con actividades educativas destinadas a instituciones escolares. El lunes próximo, desde las 9 horas, alumnos de la E.P.P. N° 38 participarán de un recorrido por sitios históricos de la ciudad, que incluirá el Monumento a los Caídos en Malvinas, el Monumento a Honorio Ortega, el Departamento de Malvinas y el Museo de Malvinas.

Por su parte, el miércoles 29 y jueves 30 de abril, desde las 9:30 horas, estudiantes del C.P.E.S. N° 36 realizarán un circuito ferroviario combinado con una visita al Planetario, en el marco de las propuestas educativas impulsadas por el área.

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