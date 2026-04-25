Sin avances en Laguna Azul: el Municipio reiteró por 16ª vez el pedido de informe al Consejo Agrario

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Secretaría de Turismo, reiteró un pedido de informe al Consejo Agrario Provincial ante la falta de respuestas sobre el estado de la obra de refuncionalización de la Reserva Geológica Provincial Laguna Azul.

La nota, firmada por la secretaria de Turismo, Mercedes Neil, constituye la decimosexta solicitud formal realizada por el área, sin que hasta el momento se haya recibido información oficial respecto a la situación del proyecto, su planificación o su continuidad.

En el documento, se advierte que han transcurrido más de tres años y ocho meses desde el inicio de la obra (formalizado el 10 de agosto de 2022) y más de un año desde su reinicio, en septiembre de 2023, sin avances visibles ni definiciones concretas sobre su ejecución.

Esta situación, remarca el área en la nota, implica no solo la paralización de una obra pública con un importante grado de avance, sino también el deterioro de uno de los principales atractivos naturales de la ciudad, afectando directamente el desarrollo turístico, la generación de empleo y las oportunidades de crecimiento local.

Asimismo, se expresó preocupación por la ausencia de planificación y de información oficial por parte del Gobierno Provincial, en un contexto donde no se han comunicado objetivos, plazos ni lineamientos para la continuidad del proyecto.

En este sentido, la Secretaría de Turismo solicitó de manera urgente que se informe el estado actual de la obra, el plan de acción previsto -incluyendo plazos, presupuesto y responsables- y si existe una decisión concreta respecto a su reactivación o eventual abandono.

Además, se reiteró el pedido de cesión de la obra al Municipio de Río Gallegos, con el objetivo de garantizar su finalización y puesta en funcionamiento, una propuesta que ya fue planteada en reiteradas oportunidades sin obtener respuesta.

La Secretaría de Turismo subrayó que la falta de definiciones afecta directamente a la comunidad y limita el potencial turístico de la ciudad, insistiendo en la necesidad de establecer prioridades claras y brindar respuestas concretas a la ciudadanía.