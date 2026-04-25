La Municipalidad inauguró nuevo cruce semáforico en un punto clave de la ciudad

El intendente Pablo Carrizo encabezó la puesta en marcha de los cuerpos semafóricos en la intersección de avenida Mitre y Antártida Argentina, una obra clave para mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación.

La Municipalidad concretó la inauguración de nuevos semáforos en la intersección de avenida Mitre y Antártida Argentina, ubicada en el acceso a la ciudad y punto de conexión entre los barrios Gregores y 3 de Febrero. La actividad fue encabezada por el intendente Pablo Carrizo, quien destacó la importancia de la obra como respuesta a un histórico reclamo de los vecinos.

Durante el acto, el jefe comunal señaló que “para nosotros es importante poder cumplir con un pedido crítico de los vecinos en un sector donde se registraron numerosos reclamos”, y remarcó que esta intervención “marca un antes y un después en la organización del tránsito en este punto estratégico”.

Asimismo, explicó que, en el marco de la implementación, los semáforos funcionarán en modo intermitente durante 15 días, con el objetivo de informar y adaptar a los conductores a la nueva modalidad. Posteriormente, entrarán en funcionamiento pleno para contribuir a la prevención y al ordenamiento de la circulación vehicular.

Carrizo también destacó el trabajo articulado entre distintas áreas municipales, indicando que la ejecución de la obra fue posible gracias a la coordinación entre las secretarías de Hacienda, Planificación y Obras, entre otras.

En ese sentido, adelantó que el municipio continúa avanzando en un plan integral de señalización vial que incluye la colocación de nuevos cuerpos semafóricos en otros sectores de la ciudad, como la zona de Juana Terraz, además de un programa de cartelería que será implementado por la Secretaría de Gobierno junto al área de Comunicación.

Finalmente, desde el Ejecutivo municipal se informó que en los próximos días se brindarán detalles sobre la nueva modalidad de circulación en el sector, con el objetivo de garantizar una correcta adaptación por parte de la comunidad y fortalecer la seguridad vial.