El Municipio de Río Gallegos acompañó el 16° aniversario de ITEA y la apertura de un nuevo espacio de formación

La Municipalidad de Río Gallegos acompañó este viernes el acto por el 16° aniversario del Instituto para Trastornos del Espectro Autista (ITEA), una jornada que incluyó la habilitación de un nuevo espacio destinado a talleres y oficios para jóvenes y adultos, con el objetivo de fortalecer la inclusión y la formación para el trabajo.

En representación del Municipio, participó el jefe de Gabinete, Diego Robles, junto a la diputada nacional Moira Lanesan. Durante el acto, Robles destacó el rol de ITEA en la contención y educación de las personas con TEA, y subrayó la importancia de que los distintos niveles del Estado acompañen a las instituciones y organizaciones que trabajan en este ámbito.

Por su parte, la presidenta de la fundación, Silvina Lamas, repasó la trayectoria de la institución y su crecimiento sostenido a lo largo de los años. “Son muchos años acompañando a familias y generando espacios de contención.

Este aniversario también marca el cierre de una etapa y la apertura de nuevos desafíos”, expresó.Uno de los momentos centrales de la jornada fue la puesta en funcionamiento de un espacio de talleres y oficios, que será utilizado por primera vez tras un proceso de recuperación.

El lugar había sufrido reiterados hechos de vandalismo, lo que implicó un importante esfuerzo para su reconstrucción.“Costó mucho poder recuperarlo, pero hoy ya estamos en condiciones de iniciar las actividades gracias a la habilitación obtenida”, explicó Lamas.

El espacio estará orientado principalmente a jóvenes y adultos, un segmento donde la oferta formativa suele ser más limitada, con el objetivo de promover la autonomía y el desarrollo de habilidades sociales y laborales.Actualmente, ITEA cuenta con una matrícula de 88 estudiantes, desde nivel inicial hasta secundario.

En este nuevo ámbito, se prevé la participación inicial de alrededor de 15 adolescentes y jóvenes. En ese sentido, Fabiana Alfonso, titular del instituto, destacó el valor del proyecto como una instancia clave para la transición a la vida adulta. “Es un espacio muy esperado, porque permite continuar el proceso educativo con herramientas concretas para la inclusión laboral”, señaló.

Finalmente, Alfonso valoró el compromiso de las familias y el crecimiento colectivo de la institución, remarcando que “detrás de cada avance hay un trabajo conjunto y sostenido que permite abrir nuevas oportunidades”.