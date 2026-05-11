Transporte urbano: amplían recorridos de las líneas C, D y E en Río Gallegos

Las modificaciones entrarán en vigencia este lunes y buscan mejorar la conectividad en distintos barrios. El Municipio suma kilómetros al sistema y sostiene el servicio pese a la quita de subsidios.

La Municipalidad de Río Gallegos anunció cambios en los recorridos de las líneas C, D y E del transporte urbano de pasajeros, que comenzarán a regir desde este lunes. La medida responde a demandas de juntas vecinales y organizaciones barriales, con el objetivo de mejorar el acceso, la conectividad y reducir los tiempos de espera.

Desde la Secretaría de Gobierno destacaron que la ampliación implica una nueva inversión municipal para garantizar un servicio esencial, en un contexto de eliminación de subsidios nacionales y provinciales. En ese marco, se mantienen políticas de inclusión como la gratuidad del boleto para personas con discapacidad y adultos mayores, absorbida con recursos propios.

Las modificaciones suman 5,75 kilómetros diarios al sistema, lo que equivale a 142,75 kilómetros mensuales adicionales. “Estas mejoras implican un mayor aporte por parte de la Municipalidad, ya que los kilómetros ampliados generan cambios en el contrato con Citybus”, señaló la secretaria de Gobierno, Sara Delgado. Además, remarcó la decisión política del intendente Pablo Grasso de sostener un transporte público como herramienta de integración y desarrollo urbano.

En cuanto a los cambios específicos, la Línea C ampliará su recorrido para ingresar al barrio Procrear, mejorando la conexión con el centro y reduciendo la espera. La Línea D extenderá su trayecto hasta la avenida San Martín, facilitando el acceso directo a la zona administrativa. Por su parte, la Línea E incrementará su cobertura en respuesta a pedidos vecinales, alcanzando sectores como Chimen Aike, 22 de Septiembre y sumando el ingreso al barrio Santa Cruz.