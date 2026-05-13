Boggio: “Se trabajó rápidamente en la atención de las víctimas y contención de las familias afectadas”

La ministra destacó el trabajo del Hospital Distrital, la rápida activación de los protocolos sanitarios y el acompañamiento a las familias afectadas por la explosión ocurrida el domingo por la noche.

La tragedia que conmociona a Perito Moreno dejó al descubierto no solo el impacto devastador del siniestro, sino también la capacidad de respuesta del sistema público de salud frente a una emergencia extrema. Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, la ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio, puso en valor el operativo sanitario desplegado desde el primer minuto tras la explosión ocurrida el domingo por la noche.

“Acá se vio la vocación de servicio y el profesionalismo del personal”, afirmó la funcionaria al describir el trabajo realizado por el Hospital Distrital local, donde médicos, enfermeros, choferes y equipos técnicos trabajaron durante toda la madrugada para estabilizar pacientes, coordinar derivaciones y contener a las familias.

Siete pacientes atendidos al mismo tiempo y derivaciones inmediatas

Según detalló Boggio, la emergencia obligó a activar todos los protocolos de atención crítica en cuestión de minutos. El hecho ocurrió pasadas las 21:40 y antes de las 23:05 ya se estaban realizando derivaciones sanitarias hacia centros de mayor complejidad.

En total, el hospital asistió a siete pacientes en simultáneo, una situación inédita para la localidad. “Nueve médicos, 17 enfermeras y el resto del personal estuvieron trabajando en todo momento”, señaló la ministra.

La funcionaria explicó que los pacientes fueron asistidos de inmediato bajo protocolos específicos para personas quemadas, priorizando la estabilización y el traslado temprano, un aspecto clave en este tipo de emergencias. El operativo sanitario también contó con ambulancias provenientes de Los Antiguos para reforzar el sistema de derivaciones durante la noche del siniestro.

El dolor atravesó al propio personal de salud

Uno de los momentos más sensibles de la conferencia llegó cuando Boggio reveló que trabajadores del sistema sanitario local también fueron víctimas directas de la tragedia.

“Es una situación muy sensible para todos los hospitales”, expresó visiblemente conmovida. Luego confirmó que dos enfermeras perdieron familiares directos y otra trabajadora sufrió la pérdida de su bebé.

El impacto emocional dentro del equipo de salud obligó a reforzar los dispositivos de acompañamiento psicológico y contención institucional, mientras la comunidad atraviesa horas de profundo dolor.

Contención social y acompañamiento a las familias

En paralelo al operativo sanitario, el Gobierno Provincial conformó una mesa de trabajo permanente para centralizar la asistencia social, técnica y habitacional destinada a las familias afectadas.

El relevamiento realizado tras la explosión detectó daños en 38 viviendas, muchas de ellas afectadas por la onda expansiva. Las autoridades confirmaron que se destinarán fondos provinciales y aportes de responsabilidad social empresaria para avanzar en las tareas de reconstrucción.

“Estamos trabajando para que las familias puedan regresar nuevamente a sus hogares con tranquilidad”, sostuvo Boggio durante la conferencia.

Coordinación entre Salud, Educación y Protección Civil

La tragedia también obligó a activar un esquema de trabajo interministerial para abordar las consecuencias sociales posteriores al siniestro. En ese marco, se trabaja junto al Consejo Provincial de Educación para acompañar el regreso a clases de niñas, niños y adolescentes en una comunidad atravesada por la conmoción.

Otro de los puntos destacados por la funcionaria fue el trabajo realizado por la Subsecretaría de Asuntos Registrales, dependiente del Ministerio de Gobierno, para recuperar documentación esencial que fue destruida durante el incendio.

“Se trabajó durante la madrugada para obtener copias de DNI y partidas de nacimiento, de modo que las pacientes puedan ingresar al centro médico con toda la documentación necesaria”, señaló.

Mientras tanto, continúan las pericias técnicas para determinar las causas de la explosión y los equipos de Protección Civil permanecen desplegados en la zona afectada.

En el cierre, Boggio volvió a destacar el compromiso del personal sanitario y de todos los equipos que participaron de la emergencia. “Ante esta situación angustiante, han puesto todo su temple y su fortaleza para asistir a los pacientes de la mejor manera”, concluyó.

“Venimos trabajando de manera ininterrumpida desde el domingo, dando las respuestas con la inmediatez necesaria y acompañando permanentemente a los familiares en un momento de profundo dolor”, concluyó.