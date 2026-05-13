La Embajada del Japón en Argentina realizó una histórica donación de equipo odontológico para Santa Cruz

El Sr. SE Embajador Hoshino Yoshitaka, el Club de Leones de Caleta Olivia y la senadora nacional, Natalia Gadano, llevaron adelante la ceremonia de entrega de equipamientos odontológicos al CIC 17 de Octubre de Caleta Olivia.

El Sr. SE Embajador HOSHINO Yoshitaka participó de la ceremonia de entrega formal de equipamientos odontológicos de alta complejidad destinado al Centro Integrador Comunitario 17 de Octubre, dependiente del Hospital provincial Padre Pedro Tardivo de Caleta Olivia, en una gestión impulsada por el Club de Leones de Caleta Olivia y la senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano.

Hacemos entrega de estos equipos con la firme esperanza de que ofrezcan una mejora en la capacidad de respuesta y mejora en la calidad de atención”, sostuvo el Sr. SE Embajador Hoshino Yoshitaka al momento de la inauguración de los equipos.

Asimismo, la senadora Natalia Gadano destacó: “Esta gestión significa una mejora concreta para miles de vecinos de la zona norte. Acercar salud es acercar igualdad de oportunidades y calidad de vida”.La donación consta de un ortopantomógrafo para radiografías panorámicas y un sillón odontológico, valuados en U$S 48.733.

Estos instrumentos fortalecerán el sistema de salud público de toda la zona norte de la provincia, al mejorar el acceso a diagnósticos tempranos y tratamientos odontológicos.

La iniciativa se concretó en el marco del programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC), perteneciente a la cooperación oficial del Gobierno de Japón, cuyo objetivo es brindar cooperaciones a pequeña escala destinadas a organizaciones sin fines de lucro, tales como organizaciones no gubernamentales, organismos de gobiernos locales, instituciones médicas, instituciones educativas, entre otros, para ayudar el desarrollo socioeconómico a nivel comunitario, satisfaciendo las necesidades básicas de la comunidad local.

Esta donación representa un nuevo paso en el fortalecimiento de los vínculos entre Argentina y Japón, en un año especial en el que ambos países celebran el 128° aniversario de relaciones diplomáticas y los 140 años de la inmigración japonesa en la Argentina.