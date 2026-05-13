Perito Moreno: el Gobierno coordina asistencia sanitaria, social y habitacional tras la explosión

Autoridades provinciales y municipales encabezaron una conferencia de prensa para detallar el operativo interinstitucional desplegado tras el siniestro ocurrido el fin de semana. El Gobierno provincial articula acciones para asistir a las familias afectadas y avanzar en la contención integral de la comunidad.

La ministra secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio y el intendente de Perito Moreno, Matías Treppo encabezaron la conferencia de prensa que se desarrolló este mediodía en el salón Iturrioz de la localidad. Estuvieron secundados por la subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo, el director provincial de desarrollo social, Raúl Cárdenas, el comisario Luis Alarcón y el director del Hospital Distrital “Oscar H. Natale”, Héctor Tomalino.

El equipo desplegó un abordaje integral para garantizar traslados sanitarios y el relevamiento de las 38 viviendas afectadas.

En la conferencia se pudo profundizar sobre el operativo de asistencia llevado adelante en la localidad de Perito Moreno, tras el siniestro del pasado fin de semana.

El despliegue territorial prioriza la reconstrucción del tejido social y la estabilización de los pacientes críticos afectados por la onda expansiva del siniestro.

Vocación de servicio y respuesta sanitaria

La magnitud del evento puso a prueba la capacidad de respuesta del sistema público, destacándose la labor del Hospital Distrital. “Realmente acá se dio la vocación de servicio, la vocación de su profesión, porque esto fue realmente siete pacientes asistidos en simultáneo, nueve médicos, 17 enfermeras y el resto del personal trabajando”, subrayó la ministra Boggio. La funcionaria resaltó la celeridad del personal que se autoconvocó para asegurar que “los pacientes salieron todos resueltos desde el punto de vista de la urgencia en cuanto a los protocolos de quemado y la importancia del traslado temprano”.

Por su parte, el director del hospital, Héctor Tomalino, confirmó la estabilización y derivación de menores al Hospital Garrahan para tratamientos específicos. El operativo logístico incluyó el uso estratégico del avión sanitario provincial, el cual “se preparó esa misma noche para las derivaciones definidas por los médicos, cumpliendo con la estabilización necesaria para estos casos críticos”, según enfatizó la titular de la Secretaría General.

Pericias técnicas y reconstrucción habitacional

Desde la Subsecretaría de Protección Civil, Sandra Gordillo informó que se mantiene el despliegue en el territorio para asistir a los vecinos afectados principalmente por la rotura de cristales. En paralelo, la Superintendencia de Bomberos avanza en las pericias para determinar el origen del incendio. Al respecto, el comisario Luis Alarcón adelantó que “a simple vista pudo haber acumulación de gas por envases de cilindros acopiados”, aunque se aguardan los resultados finales que serán elevados a la justicia.

El intendente Matías Treppo valoró la articulación con el Ministerio de Desarrollo Social para la reposición de insumos básicos. Existe un firme compromiso gubernamental de “resolver la infraestructura necesaria para que nuestros bomberos y fuerzas den respuestas cada vez más eficientes”, atendiendo a la seguridad de toda la comunidad peritense y la profesionalización de las áreas de emergencia.

Contención integral y acompañamiento a la comunidad

La tragedia golpeó profundamente al personal sanitario local, que debió asistir a sus propias compañeras en momentos de pérdida. “Es una situación muy sensible; dos compañeras enfermeras han sufrido la pérdida de su pareja, de su hermano y otra compañera la de su bebé”, manifestó la ministra. Por ello, el Estado trabaja en la gestión de traslados para que los familiares de las víctimas puedan llegar a la localidad para despedir a sus seres queridos.

Finalmente, se coordina con el Consejo Provincial de Educación un protocolo de contención para las instituciones educativas locales. El objetivo es brindar un entorno seguro para el regreso a las aulas, reconociendo que “hay todavía un grado de impaciencia y de miedo” en las niñeces que convivieron con este impactante suceso y requieren un abordaje profesional y empático.