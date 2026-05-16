“Toy Feriando” consolidó un espacio de inclusión, emprendimiento y cultura alternativa



La primera edición de “Toy Feriando”, convocó a emprendedores de la cultura geek y freaky, con propuestas vinculadas al anime, videojuegos, coleccionismo y arte independiente para la toda la comunidad. Desde la organización adelantaron que proyectan realizar una edición mensual.

La Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración llevó adelante la primera edición de “Toy Feriando”, un espacio destinado a emprendedores de la cultura geek y freaky que reunió a decenas de jóvenes en el Colegio Julio Ladvocat de Río Gallegos.

La actividad comenzó este sábado desde las 15:00 y se extenderá hasta mañana domingo 17, con propuestas recreativas, torneos gamer, sorteos y transmisiones en vivo, además de stands de comercialización vinculados al anime, mangas, videojuegos, coleccionismo y productos artesanales.

El subsecretario de Juventud destacó la convocatoria y el crecimiento de este tipo de iniciativas juveniles.

“Estamos muy contentos porque recién inicia la jornada y ya vemos muchísimo movimiento de gente. Hay torneos gamer, sorteos y artistas que también forman parte de esta cultura”, expresó.

Una cultura que gana espacio entre las juventudes

Durante el encuentro, el funcionario remarcó que la cultura geek y freaky dejó de ser un espacio reducido para transformarse en una comunidad cada vez más amplia.

“Hace un tiempo atrás la cultura freaky se veía como algo raro. Con el tiempo muchos jóvenes encontraron acá un lugar de encuentro, un hobby en común y también una forma de expresarse”, señaló.

Asimismo, explicó que el evento reúne propuestas relacionadas con coleccionismo, videojuegos, cómics, anime y mangas, además de emprendimientos vinculados a este universo cultural.

“También encontramos muchos emprendedores dentro de este rubro. Es una herramienta que les permite generar ingresos, pensar en una independencia económica y aportar a la economía de sus hogares”, indicó.

Más de 70 emprendedores participaron de la primera edición

Desde la subsecretaría detallaron que participaron 76 emprendedores, cifra que superó las expectativas iniciales y obligó a reorganizar el espacio disponible.

“La verdad es que nos quedamos un poco cortos de espacio. Incluso tuvimos que modificar parte de la propuesta artística para priorizar a los emprendedores”, explicó el subsecretario.

En ese sentido, valoró el acompañamiento institucional del Consejo Provincial de Educación y del equipo directivo del establecimiento educativo.

“Agradecemos al director Jaramillo y al Consejo Provincial de Educación por brindarnos este espacio. Ahora vamos a trabajar para conseguir un lugar más amplio y poder sumar a todos los emprendedores que quedaron pendientes”, sostuvo.

Entre los participantes de esta primera edición estuvo Umbra, emprendimiento por Franchesca Scilabra, quien presentó productos de papelería y resina con estética vinculada al terror, además de artículos inspirados en bandas y cultura alternativa.

La emprendedora valoró la iniciativa impulsada desde la Subsecretaría de Juventud y destacó la importancia de generar espacios accesibles para quienes trabajan de manera independiente.

“Siempre buscamos lugares accesibles para poder mostrar nuestros productos porque muchas veces las ferias privadas tienen costos muy altos. Está buenísimo que nos hayan dado este espacio y que acompañen a los emprendedores”, expresó.

Asimismo, destacó la importancia de abrir espacios vinculados a la cultura geek y freaky en Río Gallegos.

“Está bueno que se salga de lo tradicional y que más personas puedan conocer esta cultura y todo lo que los emprendedores hacemos dentro de este espacio”, concluyó.

Proyectan una edición mensual

Finalmente, desde la Subsecretaría de Juventud adelantaron que la intención es consolidar a Toy Feriando como un espacio permanente de comercialización y encuentro para las juventudes santacruceñas.

“Nuestra idea es generar una edición por mes para seguir acompañando a los jóvenes emprendedores y fortalecer estos espacios de participación”, afirmó.

Quienes deseen participar en futuras ediciones pueden comunicarse a través de las redes sociales Juventudes en Red, o acercarse a las oficinas ubicadas en Fagnano 520, en Río Gallegos.